Верховный суд приобщил к делу подписи в защиту "Мемориалов"*

14 декабря 2021, 16:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Девять томов материалов были заслушаны сегодня на заседании в Верховном суде России по делу о ликвидации "Международного Мемориала"*. Суд согласился принять подписи в защиту организации под петицией в защиту "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России началось заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Поддержать "Мемориал"* пришло множество людей, и после начала заседания около здания суда был задержан активист. Верховный суд России изучил сегодня первый из девяти томов дела по иску Генпрокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал"*. Сторону истца представляют на заседании четыре прокурора, сообщили правозащитники.

Первое заседание прошло 25 ноября. В тот день у здания суда собралось 200-300 противников закрытия организации. О ценности и значимости работы "Международного Мемориала"* красноречиво свидетельствует общественный резонанс, вызванный иском Генпрокуратуры, указала суду юрист Татьяна Глушкова. Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, констатировал после заседания правозащитник Олег Орлов.

На сегодняшнем заседании исследовал материалы дела, состоящие из девяти томов. Среди них - исковое заявление генпрокурора России Краснова, устав и документы о регистрации "Международного Мемориала"*, протоколы об административных правонарушениях 2019–2020 годов и постановления судов по ним (при обозрении представитель прокуратуры трижды обращала внимание судьи на то, что текст маркировки об иноагентстве не соответствует требованиям законодательства), выписки со счетов о получении иностранного финансирования, тексты заявлений правления "Международного Мемориала"* (о законе об иностранных агентах, о действиях России на востоке Украины, об убийстве Бориса Немцова), отчёты о деятельности организации, книги, изданные "Международным Мемориалом"* с момента внесения в реестр НКО-иноагентов, список сайтов и страниц в соцсетях со скриншотами, протокол заседания правления организации, на котором принято решение о маркировке материалов, документы чешского и французского "Мемориалов", публикации в СМИ, документы о пожертвованиях на оплату штрафов, список премий и наград, полученных "Международным Мемориалом"*, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Адвокат Михаил Бирюков ходатайствовал о приобщении флешки с более чем 127 тысячами подписей под петицией в защиту "Мемориалов"* на сайте Change.org, суд удовлетворил это ходатайство, отмечается в сообщении на сайте центра.

Представитель прокуратуры ходатайствовала о приобщении акта осмотра страницы topos.memo.ru в соцсети Instagram. По ее мнению, это иллюстрирует, что "Международный Мемориал"* продолжает не маркировать страницы в соцсетях (не маркированы отдельные посты). Регламентация маркировок, адвокатские запросы в прокуратуру, Минюст и Роскомнадзор с просьбой разъяснить, каким образом следует маркировать материалы, остались без ответа, возразила адвокат Мария Эйсмонт. Акт осмотра составлен в отсутствие ответчика, нет возможности оспорить его в суде и он не может служить доказательством нарушения, подчеркнул юрист Григорий Вайпан. В результате судья приобщила к делу и акт осмотра страницы в соцсети и адвокатский запрос Марии Эйсмонт, подчеркивается в пресс-релизе.

Григорий Вайпан также просил суд приобщить статью представителя прокуратуры Вагурина в журнале "Законность", в тексте которой деятельность НКО-иноагентов приравнивается к деятельности экстремистских и террористических организаций, как доказательство предвзятости претензий к "Международному Мемориалу*". Судья отказала в ходатайстве, указано в сообщении.

Продолжение заседания намечено на 11.00 мск 28 декабря, суд перейдет к прениям, проинформировал Правозащитный центр "Мемориал"*.

На 16 декабря назначено также заседание Мосгорсуда по иску прокуратуры Москвы о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Прокуратура заявила, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября в Мосгорсуде прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание.

Напомним, после исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала"* подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов"*.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала" и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.