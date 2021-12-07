Дунья Миятович. Фото: пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ/Мики Кроэлль

07 декабря 2021, 17:14

Миятович потребовала не допустить ликвидацию "Мемориалов"*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Использование российского закона об иноагентах для ликвидации "Мемориалов"* противоречит европейским принципам защиты прав человека, указала комиссар Совета Европы Дунья Миятович в письме к генпрокурору России, призвав его не допустить закрытия правозащитных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович уже выступала против ликвидации "Мемориалов". "Вместо преследования и стигматизации правозащитных НКО российским властям следует сотрудничать с ними и гражданским обществом в целом", - указала она в опубликованном в тот день заявлении, добавив, что намеревается обсудить эти вопросы с властями России "в приоритетном порядке".

8 ноября прокуратура Москвы подала иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание. Следующее заседание назначено на 16 декабря. 11 ноября также стало известно, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 25 ноября в Верховном суде России начался процесс по иску Генпрокуратуры, следующее заседание назначено на 14 декабря.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в опубликованном сегодня письме генпрокурору России Игорю Краснову выразила обеспокоенность ликвидацией "Международного Мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал", следует из публикации на сайте Совета Европы.

"Она настоятельно призывает генерального прокурора прекратить этот процесс и побуждает его сыграть активную роль в содействии приведению указанного законодательства [об иноагентах] и правоприменительной практики в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека", - говорится в сообщении.

Российский закон об иноагентах "в значительной степени вмешивается в права на свободу ассоциации и выражения мнений, стигматизирует и маргинализирует затрагиваемых лиц и оказывает значительное сдерживающее воздействие на работу организаций гражданского общества", указала в своем письме Дунья Миятович.

"В этом контексте процесс ликвидации не выглядит необходимой и соразмерной мерой, которая могла бы быть оправдана стандартами в области прав человека. Комиссар также выражает тревогу по поводу того, что общественный надзор за национальными судебными решениями, проводимый Правозащитным центром «Мемориал» на протяжении многих лет, теперь оценивается органами прокуратуры как оправдание экстремистской и террористической деятельности", - отмечается в публикации.

Напомним, после исков прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала" и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Верховный суд отклонил все ходатайства защиты "Мемориала"*", "Правозащитники анонсировали обсуждение закона об иноагентах", "Основанием для преследования "Мемориала"* стали жалобы ингушских силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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