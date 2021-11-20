Двенадцать человек задержаны на московских акциях в поддержку "Мемориала"*

20 ноября 2021, 18:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Московские полицейские посестили в автозак участников серии одиночных пикетов против политрепрессий и закрытия "Мемориала"*.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Закрытие "Мемориалов" нанесет серьёзный урон защите прав человека на Северном Кавказе, важные проекты остановятся и люди лишатся последней надежды на помощь и поддержку, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты. Они предложили правоохранителям не прибегать к репрессивным мерам, предупредив, что это нанесет урон имиджу власти.

После исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* в соцсетях началась кампания с хэштегом #МыМемориал, а в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. 12 ноября была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. По состоянию на 17.50 мск 20 ноября она собрала 78 688 подписей. Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Сегодня полиция задержала в Москве не менее 12 участников серии одиночных пикетов против ликвидации общества "Мемориал" и политических репрессий, их поместили в автозак и держат уже несколько часов. В частности, задержали Василия Мочалова и Андрея Бадина, проводивших пикеты против политических репрессий, сообщило "ОВД-ИНфо"**.

Среди задержанных - автор "Новой газеты" Виктория Ивлева и общественный деятель Юрий Самодуров. Ивлева сообщила, что смогла простоять с плакатом минуты три. "Юра мне передал плакат, мы одновременно [коснулись его] двумя пальцами двух разных рук. Нас повели в автозак", — объяснила журналистка причины задержания, находясь автозаке. Ей грозит административное преследование по статье о несанкционированных митингах, передала "Новая газета".

На видео, опубликованном в Telegram-канале SOTA, полицейские предъявляют претензии Самодурову, называя его организатором пикетирования, "не являющегося одиночным". Поблизости стоит Ивлева с плакатом "Вахта гражданской защиты "Мемориала"".

На сайте УМВД Москвы, по состоянию на 18.13 мск 20 ноября, отсутствует информация о сегодняшних задержаниях активистов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.