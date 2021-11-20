Претензии Генпрокуратуры к "Мемориалу"* поставили под угрозу защиту прав человека на Северном Кавказе

20 ноября 2021, 04:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Закрытие "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"*, на котором настаивает прокуратура, нанесет серьёзный урон защите прав человека на Северном Кавказе, важные проекты остановятся и люди лишатся последней надежды на помощь и поддержку, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники, юристы и журналисты. Они предложили правоохранителям не прибегать к репрессивным мерам, предупредив, что это нанесет урон имиджу власти.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Практика применения закона об иноагентах создала беспрецедентное давление на правозащитные организации, повод для ликвидации "Мемориала"* исключительно формален, заявили 18 ноября участники пресс-конференции в Москве. Ликвидация "Мемориала"* нанесет большой ущерб правозащитной деятельности на Северном Кавказе и защите прав жителей России в ЕСПЧ, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

После исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* в соцсетях началась кампания с хэштегом #МыМемориал, а в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. 12 ноября была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. По состоянию на 00.20 мск 19 ноября она собрала 71 930 подписей.

Дагестанский юрист попросил Генпрокуратуру отозвать иск против «Мемориала»*

Если суд удовлетворит иски о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* и международной организации «Мемориал»*, это будет иметь негативные последствия для жителей Дагестана, считает журналист Идрис Юсупов. «Правозащитный «Мемориал»* очень активно работает в Дагестане. У них есть несколько программ, в частности, «Горячие точки», защита от преследований мусульман, политических заключенных, они ведут дела в Европейском суде по правам человека. Решают очень большой круг вопросов. Адвокаты центра занимались достаточно громкими делами, помогали тем, кого преследовали незаконно. Достаточно вспомнить дело братьев Гасангусейновых, дело о возмещении ущерба после спецоперации в поселке Временный и много других дел. Юристы «Мемориала»* совершали самоотверженные поступки, защищая права человека. И не только в Дагестане, но по всему Северному Кавказу. Сами тоже иногда подвергались преследованиям», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов многочисленными акциями протеста добился возбуждения уголовного дела об убийстве в ходе спецоперации в августе 2016 года его сыновей - 17-летнего Наби и 19-летнего Гасангусейна. Силовики объявили убитых боевиками, однако родители братьев и их односельчане настаивают, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался в убийстве братьев как двух боевиков - он продолжил работать в МВД с понижением в должности до участкового. Муртазали Гасангусейнов четырежды получал отказ на требование возбудить дело против этого сотрудника. Жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района, 8 октября 2014 года покинули свои дома после спецоперации силовиков. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания. Премьер-министр России 9 ноября 2019 года подписал распоряжение о выплате им 58,3 миллиона рублей за движимое имущество, утраченное во время спецоперации. 2 ноября 2019 года юристы "Мемориала"* заявили, что будут требовать выплат жителям поселка и за разрушенные дома. Спустя пять лет в поселке Временном оставались непригодными для жилья десятки домов, в жилье нуждались более 40 семей. Верховный суд Дагестана по апелляции республиканского МВД отменил решение Унцукульского райсуда, который признал членов пяти семей жителями поселка Временный имеющими право на компенсацию. Юристы Правозащитного центра "Мемориал"* обжаловали решение Верховного суда в Пятигорском кассационном суде. Суд встал на сторону жителей Временного в тяжбе с властями



Правозащитники также занимались и темой профилактического учета, помогая обжаловать постановку на учет в суде, отметил он. «На учет по категории «экстремист» сначала начали ставить мусульман в Дагестане, но затем эта практика распространилась на всю страну. Экстремистами стали объявлять не только мусульман, но и тех, кто придерживается оппозиционных взглядов», - отметил Юсупов.

В Дагестане активно применялась практика постановки жителей республики на профилактический учет. На такой учет люди ставились необоснованно, а силовики объясняли свои действия тем, что человек носит бороду или ходит в мечеть. В 2017 году МВД республики заявило о прекращении этой практики. Сотрудники силовых структур в Дагестане собирают дополнительную информацию о людях, поставленных в разное время на профилактический учет, сообщил журналист Идрис Юсупов. Профучет продолжается, однако его меры стали менее навязчивыми, чем раньше, отметили представители "Мемориала"*. Так, недавно силовики вызвали жителя Каспийска в отдел полиции, взяли объяснительную и пригрозили поставить на профилактический учёт как экстремиста. Они интересовались мужчиной из-за посещения им мечети "Тангим" и выясняли, как он относится к радикальному исламу, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

В случае ликвидации центра работа по всем этим направлениям остановится, так как других подобных организаций практически нет ни на федеральном, ни региональном уровне, полагает он.

«Мемориал»* достаточно давно работает на Северном Кавказе, в том числе, в Дагестане, и за это время помог многим отстоять свои права, сказал правозащитник, руководитель проектов «Монитор пациента» и «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

«"Мемориал"* - авторитетная правозащитная организация. Она выступала против пыток, внесудебных казней. Борется с преступлениями, которые совершались, в том числе и сторонниками власти. И никакого вреда от ее деятельности не было. Помощь жертвам пыток должно оказывать государство. "Мемориал"* и подобные правозащитные организации в какой-то мере помогают государству заниматься их работой», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, «Мемориал»* поднимал важные проблемы в обществе и государстве, добавил Увайсов. «О проблемах надо говорить, поднимать их, обсуждать. А ни в коем случае не замалчивать. И хорошо, что есть такая организация, которая наблюдает за этим, и в случае необходимости готова их озвучить», - сказал он.

Правозащитный центр «Мемориал»* выполнял в Дагестане значимую роль по защите прав людей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" автор telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад.

«Как правило, они помогали тем, чьи права ущемлялись властьимущими... Правозащитники не только давали полезные консультации, но и в дальнейшем сопровождали дела в суде, придавали его огласке. Особенно их роль была значима в «нулевых», когда адвокатов, которые бы согласились взяться за дела, где на противоположной стороне - государство, было не так много. Но и сейчас «Мемориал»* помогает тем, у кого нет возможности нанять себе адвокатов», - отметил он. Правозащитники «Мемориала»* также помогали находить людей, пропавших без вести, добавил он.

Юрист Марат Исмаилов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что обратился в Генпрокуратуру России с просьбой отозвать иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* после того, как ознакомился с административным исковым заявлением. Текст обращения он опубликовал 13 ноября на своей странице в Facebook .

«В заявлении указано, что генпрокурор обращается в суд в интересах неопределённого круга лиц. Хочу сообщить, что в круг лиц, заинтересованных в ликвидации старейшей правозащитной организации России я как гражданин России не вхожу. Наоборот, Генпрокурор РФ в данном случае действует вопреки моим интересам», - написал Исмаилов.

В качестве обоснования, юрист привел несколько примеров. В частности, об участии правозащитного центра в деле о получении компенсаций жителями Унцукульского района после затопления домов, садов, пастбищ при строительстве Ирганайской ГЭС. «Можно ещё много таких... примеров привести и тем самым наглядно показать исключительно положительную роль «Мемориала»* в защите прав граждан», - указал Исмаилов.

В апреле правительство Дагестана пообещало ускорить решение проблем пострадавших при строительстве Ирганайской ГЭС. По подсчетам властей, компенсации за жилье не получили более 1150 семей, чьи дома попали в зону затопления Ирганайского водохранилища, а еще более 2000 семьям не выплатили возмещение за утрату садов. Власти Дагестана не передали федеральному центру документы для назначения компенсаций жителям дагестанских сел, чьи дома и сады были затоплены Ирганайским водохранилищем, и пострадавшие рискуют не получить выплаты и в 2022 году, указали 8 сентября авторы обращений к премьер-министру России Михаилу Мишустину и врио главы Дагестана Сергею Меликову. Под заявлением к Мишустину поставили подписи 1866 потерпевших, заявление к Меликову подписали 1911 человек, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

Руководитель инициативной группы по увековечиванию памяти репрессированных Ахмед Мужаидов, на днях завершивший свой проект по созданию в Дагестане памятника репрессированным, над которым работал свыше десяти лет, негативно отозвался об иске. «Оцениваю работу "Мемориала"* очень позитивно. Когда я начинал в 2009 году (работу над проектом), то обратился в махачкалинское отделение «Мемориала»* и они мне очень оперативно предоставили списки репрессированных», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты в Кабардино-Балкарии назвали ценной работу «Мемориала»* на Северном Кавказе

Глава общественной организации по защите прав граждан «Вольный аул» Аслан Иритов считает, что ликвидация «Мемориала»*, «неправильное действие». «Такие организации нашей стране очень нужны, потому что граждане часто сталкиваются с нарушением своих прав. Не ликвидировать нужно, а наоборот создавать их побольше. Более того, взять их на государственное финансирование. Пусть часть тех средств, которые расходуются на содержание судов, прокуратур, и всей правоохранительной системы, государство направит на содержание правозащитных организаций, дабы их не обвинять в получении иностранных денег», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

31 октября 2017 года, когда члены "Вольного аула" собирались провести митинг, во двор к главе организации, Аслану Иритову, явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. По версии обвинения, инвалид Иритов, у которого нет кистей обеих рук, нанес травму средней тяжести заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Сам Иритов жаловался на то, что травмы получили члены его семьи, он добивается уголовного преследования силовиков. 2 сентября суд в Нальчике приговорил Аслана Иритова к двум годам лишения свободы условно. Защита Аслана Иритова подала апелляцию на решение Нальчикского суда. Подробности о деле Аслана Иритова собраны в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

Руководитель реготделения партии «Яблоко» Хаким Кучмезов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что плодотворно сотрудничал с «Мемориалом»* по Кабардино-Балкарии. "Десять лет назад «Мемориал»* собрал в архивах и издал списки репрессированных жителей Кабардино-Балкарии. Это была огромная работа. В этих списках люди всех национальностей – и кабардинцы, и балкарцы, и русские", - сказал он.

Кумезов отметил, что до сих пор архивы 30-х годов до конца не открыты. "В прошлом году должны были открыть их полностью, но потом было принято решение засекретить их еще на неопределенное время. Речь идет о тех, кто участвовал в расстрелах, в «судах троек», кто писал доносы. "Мемориал"* выступал за открытие архивов", - рассказал он.

По мнению политика, для устранения возникших противоречий с «Мемориалом»* следовало разговаривать, приводить свои аргументы, а пытаться закрыть. Он добавил, что партия «Яблоко» обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой отозвать иск, выразив мнение, что сотрудничать с «Мемориалом»* будет продуктивнее, чем закрывать его.

Председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажухов назвал "Мемориал"* главной опорой правозащитного движения на Северном Кавказе. «"Мемориал"* оказывал правозащитному движению региона всестороннюю помощь – от правовой поддержки в ходе судебного преследования граждан, до консультативной. Сотрудники "Мемориала"* составляли аналитические доклады по региону, выпускали бюллетени и осуществляли мониторинг ситуации"», - сказал он.

По мнению Хатажукова, на Северном Кавказе судебная власть зависит от силовиков и властьимущих. "И такая ситуация сложилась давно. Поэтому работа правозащитников имеет особую ценность", – отметил правозащитник.

По его словам, возможности местных общественных организаций ограничены, они не получают российских грантов, им сложно, а "Мемориал"* приходил им на помощь по первому обращению. Ликвидация "Мемориала"* станет настоящим ударом для всего правозащитного движения на Северном Кавказе, отметил Хатажуков.

Блогер Анастасия Емельянова сказала, что возмущена подачей иска о ликвидации «Мемориала»*. «"Мемориал"* - единственное место, куда можно обратиться за защитой. "Мемориал"* провел огромную работу по политзаключенным времен СССР, и по нынешним, по пленным в горячих точках. Когда меня незаконно задерживали, меня защищал "Мемориал"*», - рассказала она корреспондент "Кавказского узла".

Активистка из Прохладного Анастасия Емельянова была задержана 23 января за анонс "встречи друзей", который суд счел организацией несогласованной акции в поддержку Алексея Навального**, и "овощной пикет" - видео, на котором демонстрировались овощи с табличками на палочках. Суд в Прохладном назначил ей сразу два штрафа, однако Верховный суд Кабардино-Балкарии 18 марта отменил решения суда первой инстанции, указав, что при составлении протокола об административном правонарушении следовало применять статью о повтором правонарушении, и прекратил административное производство по делам об организации и проведении несогласованных акций. В июне Верховный суд Кабардино-Балкарии признал законным повторное привлечение Анастасии Емельяновой к ответственности. Активистка заявила, что намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Емельянова считает, что «Мемориал»* - это та организация, которую все должны защитить. Она сообщила, что готовит видеоролик на эту тему и планирует выйти на одиночный пикет в поддержку «Мемориала»*.

Глава Ассоциации жертв политических репрессий Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов считает, что "Мемориал"* закрывают за "правду". «Правду нельзя говорить - поэтому и закрывают. Сейчас не нужно вызывать раздражения у руководства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ликвидация "Мемориала"* лишит жителей Ингушетии возможности отстаивать за свои права

Историко-просветительский и Правозащитный центр «Мемориал»* являются флагманами в защите прав человека в России, их закрытие станет ударом по всему правозащитному движению в стране, считает руководитель правозащитного центра «МАШР» Магомед Муцольгов.

«Они не просто мои коллеги, мы стали частью одного движения, как близкие родственники, несмотря на то, что у нас разные взгляды по некоторым вопросам… Эта деятельность нужна. Ликвидация по «Мемориалу»* будет крайне тяжелым событием для всего правозащитного сообщества в России. На Северном Кавказе все помнят ту помощь, которую оказывали правозащитники и журналисты, освещающие ситуацию с правами человека, с пытками, похищениями, с внесудебными казнями, превышением должностных полномочий представителей власти... Удар по «Мемориалу»* наносится для того, чтобы убить правозащитное сообщество в России в целом», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Несмотря на репрессивный крен в отношении правозащиты в стране властям не удастся ликвидировать правозащитную деятельность, в частности, на Кавказе, считает правозащитник. «Если бы власти работали в рамках закона, наша деятельность была бы не востребована. А пока есть притеснение граждан, пока конституционные права людей ущемляются в России, люди будут искать, каким образом защитить свои права, и будут находиться люди, кто будет помогать им работать в правовом поле», - считает Муцольгов.

Действия российских властей являются продолжением репрессивного инструментария, осуществляемого в отношении гражданских институтов в последние годы, отметил он. «Власть продолжает репрессии, которые в последние годы все больше осуществляет в отношении гражданского общества. Прошлись по СМИ, ученым, блогерам, адвокатам, и мы не знаем, какие еще общественные институты завтра подвергнутся гонениям. Они не просто убирают неугодных представителей гражданского общества, а тех, кто не хочет стать частью системы, участвовать в репрессиях, стать частью вертикали власти», - полагает Муцольгов.

Он отметил неоценимую роль "Мемориала"* в восстановлении и сохранении памяти об истории страны, миротворчестве, правозащите в России. «"Мемориал"* является не только правозащитным центром, но и историческим обществом. Это люди, которые сохраняли историю, говорили о сталинских депортациях, пережили репрессии во время СССР, именно этих людей такими же методами пытаются сегодня уничтожать. Методы могут быть немного видоизменены, но чем отличается клеймо «враг народа» от клейма «иноагент»... Это такой же способ обозначить людей. То же и сейчас происходит в отношении лиц кавказской национальности, мусульман. И благодаря людям, которые защищают права граждан и освещают происходящие события, сохранялась эта история, можно делать выводы, чтобы она не забывалась и не повторялась. Этих людей пытаются сегодня ликвидировать», - заключил Муцольгов.

Ликвидации «Мемориала»* может привести к бесправию жителей Ингушетии и Северного Кавказа, считает ингушская активистка Патимат Хашагульгова. "Людей некому будет защищать, правозащиты не будет. Зная ментальность кавказских народов, дойдет до самосудов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Северный Кавказ во все времена сильнее сопротивлялся любой несправедливости. "Правозащитники нужны везде... а на Северном Кавказе - больше всего. Это горячая точка, здесь постоянно нарушаются права, был геноцид, депортации. Людям не оставляют легальных механизмов борьбы за свои права», - сказала Хашагульгова.

Большая часть жалоб на отсутствие маркировки, которые легли в основу исков о ликвидации "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"*, подана ФСБ Ингушетии. Правозащитники сочли это местью за поддержку участников протестов в Магасе против соглашения о переделе границы с Чечней, говорится в публикации "Медузы"**.

Активисты Северной Осетии предупредили об угрозе имиджу власти в случае ликвидации "Мемориала"*

"Мемориал"* сыграл важную роль в деле о пострадавших при теракте в Беслане, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации «Матери Беслана» Анета Гадиева. "Мы неоднократно обращались в организацию за правовыми консультациями. "Мемориал"* сыграл большую роль в подготовке и подаче жалоб потерпевшими в ЕСПЧ, предоставил адвоката, юридического директора Правозащитного центра "Мемориал"* Кирилла Коротеева, который совместно с юристом Сергеем Князевым выступили нашими защитниками в процессе в Страсбурге", - отметила она.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. 13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. В сентябре глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева, рассказала, что пострадавшие при захвате школы в Беслане в этом году добились помощи с лечением и реабилитацией, но сохраняется проблема с трудоустройством бывших заложников, а закон о статусе жертв терактов до сих пор не принят. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Ликвидация "Мемориала" ударит по имиджу власти, считает Гадиева. «"Мемориал"* в сложное время для многих отчаявшихся людей, нуждающихся в поддержке и юридической помощи, стал опорой, той соломинкой, которая даёт возможность выстоять. Безусловно, правозащитная деятельность в России значительно утратит свои позиции с ликвидацией "Мемориала"*. Думаю, у власти есть достаточно рычагов и механизмов, чтобы ограничить деятельность организации в удобных ей рамках, но не прибегать к крайним, непопулярным мерам, которые бьют по имиджу самой же власти», - сказала она.

Блогер, финансовый обозреватель Алик Пухаев считает, что ликвидация «Мемориала»* станет ударом по гражданскому обществу в стране. «Правозащитная организация "Мемориал"* не раз выступала в защиту жителей Северной Осетии. Например, того же Георгия Гуева «Мемориал»* справедливо признал политическим заключённым. Правозащитная организация также очень подробно освещало дело о митинге во Владикавказе в 2020-м году, рассказывала о ребятах, которые были по этому делу арестованы и приговорены к срокам. Именно благодаря «Мемориалу»* локальные истории из Северной Осетии удавалось вывести на федеральный уровень. На мой взгляд, попытка государства уничтожить эту организацию – это наступление на гражданское общество и еще один шаг в сторону тоталитарного государства. С прекращением существования «Мемориала»* многие жители Кавказа потеряют даже минимальные шансы добиться справедливости в противостоянии с жестокой бюрократией», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

20 ноября 2020 года Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Северной Осетии Георгия Гуева по делу о финансировании терроризма. В июне Судебная коллегия военного суда Москвы оставила приговор в силе. Суд, рассматривая дело Георгия Гуева, с первого заседания принял сторону обвинения, указал его адвокат. 17 июня защита Гуева обжаловала приговор в Верховном суде Москвы. Георгия Гуева лишили свободы в связи с ненасильственным осуществлением им права на свободу вероисповедания, а приговор был вынесен с нарушением его права на справедливое судебное разбирательство, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*, признав его политзаключенным. 20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. Суд в Ростове-на-Дону 26 и 28 июля вынес приговоры первым двум группам участников акции протеста, а в ноябре - третьей пятерке участников митинга. Число осужденных по этому делу достигло 15.

Политический редактор интернет-СМИ "ОС-Нова" Руслан Тотров считает, что попытка ликвидировать правозащитную организацию вписывается в логику нынешнего политического режима в России. "Для меня сокрушительная атака на «Мемориал»*... сюрпризом не стала. Это очень логичный и ожидаемый ход. "Мемориал"* в течение долгих лет занимался расследованием и публикацией зверских кровавых преступлений советского режима против собственных граждан – репрессий, депортаций, убийств, внесудебных казней", - сказал он. Это не нравится людям во власти, которые считают все это вполне разумеющимся вещами, для которых это "работа как обычно, ничего такого", предположил он.

По словам Тотрова, время атаки на «Мемориал»* также выбрано не случайно. «Когда началась волна гонений на неподконтрольные либеральные средства массовой информации, отдельных людей, организации, я помню, что в своем кругу говорил свои товарищам, что «Мемориал»* фактически обречен. Потому что лучшего повода и времени разгромить организацию, выявлявшую страшные преступления советского режима, найти было невозможно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Калмыцкий активист сравнил преследование "Мемориала"* со сталинскими репрессиями

"Этот иск (против "Мемориала"*) - движение в очень опасном направлении, это удар по гражданскому обществу в стране. Это неправильно и опасно... Мы оказываемся на пути в ту самую тьму, где мы были тогда (во времена Сталина). На эти грабли наступать нельзя!", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа «Элистинский клуб» Арсланг Санджиев.

Он также рассказал, что недавно я был в офис «Мемориала»* и подарил правозащитникам диск со своои документальным фильмом солдатах Широклага (солдатах-калмыках, которых после депортации нашего народа во время войны сняли с фронта, но не отправили к семьям, как офицеров, а послали на Урал — строить Широкскую ГЭС).

Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Напомним, отдельную петицию в поддержку "Мемориала" составили ученые, ее подписали 65 членов Российской академии наук. Они указали, что работа "Мемориала"* по сохранению памяти о жертвах репрессий превосходит результаты государственных исследовательских учреждений. Две аналогичные петиции подписали деятели искусства, политики и правозащитники, а также создатели и сотрудники просветительских и образовательных проектов, книгоиздатели и редакторы. 18 ноября лауреаты Нобелевской премии мира бывший президент СССР Михаил Горбачев и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов совместно обратились в Генпрокуратуру России с просьбой отозвать иск о ликвидации "Мемориала"*.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.