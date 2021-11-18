Преследование "Мемориала"* стало ударом по гражданскому обществу

18 ноября 2021, 21:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Практика применения закона об иноагентах создала беспрецедентное давление на правозащитные организации, повод для ликвидации "Мемориала"* исключительно формален, заявили участники пресс-конференции в Москве. Ликвидация "Мемориала" нанесет большой ущерб правозащитной деятельности на Северном Кавказе и защите прав жителей России в ЕСПЧ, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. В связи с этим на сегодня была назначена пресс-конференция правозащитников.

После исков прокуратуры о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в соцсетях началась кампания с хэштегом #МыМемориал, а в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. 12 ноября была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. По состоянию на 21.15 мск 18 ноября она собрала 71 033 подписи.

Пресс-конференция "Иски о ликвидации "Мемориалов": абсурдные, незаконные и опасные для гражданского общества" прошла в офисе "Международного Мемориала" в Москве на Каретном ряду. В связи с недавней провокацией для работы на мероприятии журналистам предварительно необходимо было пройти аккредитацию. На входе в офис стоял охранник, который сначала уточнял издание, проверял аккредитацию и лишь после этого вход был разрешен. Среди СМИ были представители испанского телеканала TVE, портала Activatica, сетевого издания Sota.Vision, Агентства социальной информации, AFP, RTVI, австрийской телерадиокомпании ORF, немецкого телеканала WDR Fernsehen, канала "Дождь"**, французского канала France 24, радио "Эхо Москвы" и прочих.

Начало мероприятия было запланировано на 11:30, но было отложено, так как опаздывала одна из спикеров – писательница Людмила Улицкая. Впрочем, на конференцию она так и не доехала. Также не смог приехать политик, правозащитник Владимир Лукин. Остальные спикеры посетили мероприятие, среди них член Совета Правозащитного центра "Мемориал", старший юрист программы "Защита прав человека с использованием международных механизмов" Татьяна Глушкова, исполнительный директор "Международного Мемориала" Елена Жемкова, член правления пермского "Мемориала", бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае (2005–2017) Татьяна Марголина, председатель Совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. Двое спикеров - спецдокладчица ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор и комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович — выступили онлайн. Мероприятие модерировала замдиректора по Европе и Центральной Азии Human Rights Watch Таня Локшина.

Участники пресс-конференции сочли репрессиями попытку закрытия "Мемориалов"

Конференцию открыла Елена Жемкова. Она напомнила, что "Международный Мемориал" работает уже 33 года, и за эти годы сотрудникам организации удалось собрать более 3,5 миллиона имен репрессированных советских граждан, в то же время Правозащитный центр "Мемориал" защитил "тысячи человек".

Жемкова отказалась признать организации иностранными агентами в классическом понимании термина. "Мы не работаем по заказу, мы не агенты. Это мы придумываем и формируем программы, рассказываем об объектах, решаем, какую книгу издать. Никто извне нам ничего не диктует, а ровным счетом наоборот. Претензии к "Мемориалам" носят административный, технический характер – штрафы выписаны за нарушения, за которые можно и не штрафовать, а просто указать на нарушение. Несмотря на это, мы исправно платим штрафы, закрываем проблему, но власти к вопросу возвращаются снова", - рассказала во вступительном слове Жемкова.

Подавляющее большинство нарушений касается того, что материалы "Мемориала" были не промаркированы, пояснила Татьяна Глушкова. При этом юрист напомнила, как прокуратура изымала книги на одной из книжных выставок в Москве, которые действительно были не промаркированы, но не предназначались для продажи или раздачи.

"То, что "Мемориал" не соблюдает маркировку - абсурд. И сайт, и соцсети, и печатные материалы – сразу же маркируются. Сам закон об иноагентах не дает четкого понимания, что именно нужно маркировать. Например, вот мы сидим за столами – нужно ли нам маркировать таблички с фамилиями? Непонятно. Таким образом, ликвидировать организацию за несоблюдение закона – очень просто. Также чушью является и то, что Правозащитный центр нарушал закон о судебных решениях в том смысле, что центр поддерживает террористов и экстремистов – каждый раз ПЦ "Мемориал" указывает, что внесение в список политзэков не означает поддержку взглядов", - рассказала Глушкова.

Ликвидация "Мемориала" "будет иметь огромные последствия в плане обучения и воспитания молодого поколения, которое будет лишено подробной информации о нарушениях прав человека в прошлом", отметила Дуня Миятович. Она констатировала, что в последнее время из-за закона об иностранных агентах давление российских властей на гражданское общество стало беспрецедентным. "Этот закон неприемлем и должен быть отменен. Он стигматизирует организации, людей и медиа, урезает свободу слова, имеет репрессивный эффект", - заявила Миятович.

Преследование "Мемориала" - это "удар по всем правозащитникам и гражданскому обществу в России", указала Мэри Лолор. По ее словам, "Мемориал" работает в интересах не зарубежных государств, а граждан России, защищая их права. Она также вспомнила о деятельности Натальи Эстемировой.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сказано в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Татьяна Марголина сообщила, что в состав пермского "Мемориала" входят журналисты, краеведы, педагоги. После того, как стало известно об иске прокуратуры, Марголина стала получать звонки от родственников репрессированных, которые высказывали возмущение. "Мне говорят: мы что, должны быть дважды репрессированы?! Сначала репрессировали близких, а теперь нас? И за что?! За наши конституционные права, согласно которым мы можем входить в объединения?" - рассказала Марголина.

Первыми чувствами при получении иска от прокуратуры были удивление, смех и злость, сказал Александр Черкасов. "По сути, пару раз не привесились (не прикрепились. - Уточнение "Кавказского узла" от 11.15 мск 19.11.2021) к письмам приложения, мы исправили нарушения. И я считаю, что это не те злостные нарушения, чтобы закрыть организацию. Были претензии к уставу – и его исправили. Мне кажется, что закрытие – это все равно что расстреливать за переход улицы в неположенном месте, мера неадекватная", - подчеркнул он.

Правозащитный центр не оправдывает действия политзэков, внося их в соответствующий список, добавил правозащитник. "Никакого оправдания терроризма и экстремизма нет. Экспертизу наших публикаций проводил Фонд социально-культурных инициатив. Тот самый, который проводил экспертизу по делу Pussy Riot, Юрия Дмитриева, Свидетелей Иеговы***. Об этом фонде ярко говорит его вывод о Свидетелях Иеговы: они угрожают целостности России, потому что верят в конец света, а это значит, что нарушаются границы России", - рассказал Черкасов.

Юрий Дмитриев - лидер Карельского регионального отделения Правозащитного центра "Мемориал", признанный виновным по статье о сексуальном насилии над ребенком. Дмитриев себя виновным не признавал. В 2020 году срок заключения увеличен до 13 лет, сообщил 21 октября 2020 года ТАСС. 20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы – экстремисты или жертвы беззакония?".

О том, что "нарушения – полная ерунда", знают и в надзорных ведомствах, заявил Черкасов. "Претензии ничтожны. Но есть воля государства сделать все НКО, общественные организации подконтрольными. Однако мы продолжим бороться за свои права. Все происходящее вызывает насмешку. Так что – улыбайтесь, господа!" - резюмировал Черкасов.

В ходе дискуссии с журналистами, в частности, с главным редактором журнала The New Times Евгенией Альбац, Черкасов отметил, что в судах "Международный Мемориал" будет защищать адвокат Генри Резник, Правозащитный центр "Мемориал" – Илья Новиков. Новиков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что будет защищать Правозащитный центр в суде. Подробностей адвокат не сообщил, но отметил, что с материалами дела ознакомлен.

ПЦ "Мемориал" не намерен останавливать защиту прав жителей Северного Кавказа

Отвечая на вопрос корреспондента "Кавказского узла", какие программы по защите прав жителей Северного Кавказа ведет Правозащитный центр "Мемориал", в чем они заключаются и прекратится ли их реализация в случае ликвидации организации, Черкасов ответил, что "Мемориал" "умирать не собирается". "Мы боремся за то, чтобы дело не пропало, но уж как мы это делаем, - не заходите на "кухню". Главное, чтобы вам понравилось наше блюдо", - сказал он.

Правозащитный центр "Мемориал" не намерен прекращать защиту прав жителей Северного Кавказа в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), рассказала в интервью корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Глушкова. "Мы сделаем все возможное, все, что от нас зависит, чтобы те дела, которые поданы нами в ЕСПЧ, были доведены до конца. Либо нами, либо "Мемориалом" в какой-то иной форме, либо другими организациями. Что касается продолжения защиты прав жителей Северного Кавказа, то это работа "Мемориала", но я процитирую Черкасова: наше блюдо вам понравится, это работа повара", - сказала она.

По ее словам, за время работы организации юристы Правозащитного центра "Мемориал" подали в ЕСПЧ около 430 жалоб. В данный момент в суде лежит около 250 жалоб. Кроме того, юристы организации совместно с юристами ОВД-Инфо**** подготовили около 1250 жалоб по митинговым делам, которые сейчас "лежат в ЕСПЧ", рассказала Глушкова.

После прекращения функционирования ПЦ "Мемориал" остальным правозащитным организациям на Северном Кавказе станет работать сложнее, считает Глушкова. "Другие правозащитные организации, работающие на Северном Кавказе, и так подвергаются давлению – например, "Правовая инициатива"*, Комитет против пыток. Чем меньше будет организаций, имеющих представительства на Северном Кавказе, тем хуже будет положение оставшихся: чем выше комьюнити, тем выше степень защиты. На Северном Кавказе это особенно актуально, учитывая специфику региона", - подчеркнула она.

После прекращения программы "Горячие точки" источники информации не исчезнут, хотя работать станет сложнее, указал член Совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. "Есть и другие каналы, но если говорить о нашем канале, то он не исчезнет, но [работа] сильно затруднится", - сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Ликвидация Правозащитного центра "Мемориал", являющегося одним из немногих источников информации о ситуации в Чечне, сыграет на руку властям республики, считает правозащитник. "Думаю, Рамзан Кадыров и вся его клика крайне рады, что поставлен вопрос о ликвидации. Это хороший подарок", - отметил Орлов.

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал наказывать авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы. "Кто распространяет смуту, сплетни – если их не убить, не посадить, не остановить – ничего не выйдет", – так звучит перевод слов главы Чечни на русский язык. По версии другого переводчика, Кадыров заявил: "А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Позднее Кадыров попытался оправдаться, пояснив, что его угрозы убийством не должны восприниматься буквально.

Потенциальная ликвидация ПЦ "Мемориал" не означает прекращения защиты прав жителей Северного Кавказа в ЕСПЧ, заверил Орлов. "Дезорганизация работы будет. Целый ряд дел лежит в ЕСПЧ, и мы должны каждый день дела дополнять. И если ликвидируют, пока мы будем реорганизовываться, искать возможности работать, это нанесет сильный удар по делам, которые мы ведем, а соответственно и людям", - добавил он.

Закрытие ПЦ "Мемориал" отразится и на остальных правозащитных организациях, работающих на Северном Кавказе, уверен Орлов. "Одна из задач ликвидировать не только ПЦ "Мемориал". Это сигнал ко всему гражданскому обществу: ребята, если мы так с "Мемориалом" поступили, то с вами и подавно", - сказал Орлов.

Чеченские власти будут довольны ликвидацией ПЦ, согласился Александр Черкасов. "Я не думаю, что Кадыров и его подчиненные в трауре. Они радуются тому, что не удалось сделать им. Теперь это исполняет Московская городская прокуратура", - указал Черкасов.

Давление на правозащитные организации после потенциального закрытия ПЦ на Северном Кавказе усилится, считает Черкасов. "Ранее ликвидировали движение "За права человека"* Льва Пономарева****. Мы здесь не первые, но и не последние", - заключил он.

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы Дмитрий Макаров по итогам конференции высказал уверенность, что в случае закрытия Правозащитного центра "Мемориал" правозащитная деятельность на Северном Кавказе будет продолжена.

"Преследование "Мемориала" – это новая форма ущемления общества. Это данность, условия, в которых коллеги-правозащитники живут много лет. Правозащитный центр "Мемориал" – одна из самых известных правозащитных организаций на Кавказе, и если она будет закрыта, то все равно по итогу гражданское общество найдет другие формы выражения. Правозащитная деятельность, я уверен, будет продолжена независимо от деятельности ПЦ на Северном Кавказе", - сказал Макаров.

Напомним, петицию в поддержку "Мемориала" составили ученые, ее подписали 65 членов Российской академии наук. Они указали, что работа "Мемориала" по сохранению памяти о жертвах репрессий превосходит результаты государственных исследовательских учреждений. Две аналогичные петиции подписали деятели искусства, политики и правозащитники, а также создатели и сотрудники просветительских и образовательных проектов, книгоиздатели и редакторы.

Кто еще выступает в защиту "Мемориала", и каким преследованиям он подвергался ранее, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** издания включены в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.

*** 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

**** включено в реестр незарегистрированных общественных организаций, выполняющих функции иностранного агента

***** Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.