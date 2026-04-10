Обыск в "Новой газете" продлился 13 часов

Силовики только ночью покинули московскую редакцию “Новой газеты”, позволив ее сотрудникам разойтись по домам. Из редакции были изъяты документы и техника.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля силовики пришли с обысками в московскую редакцию "Новой газеты". Адвоката Калоя Ахильгова они отказались пустить в редакцию, назвав "одиозным". Следствие сообщило об уголовном деле по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении персональных данных.

Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Следственные действия в редакции “Новой газеты” полностью завершились только к 1.00 мск сегодня, сообщил Telegram-издания.

“От здания уезжают два фургона силовиков. Забрали технику и документы. Следственные действия в сумме продолжались 13 часов”, - говорится в публикации.

В течение всего этого времени сотрудникам не позволяли покидать редакцию, а адвокатов так и не допустили в здание. Один из сотрудников издания пояснил, что каждого из находившихся в офисе людей допрашивали отдельно, отмечает проект “Слово защите”.

Спустя несколько часов после начала обысков в редакции стало известно о задержании обозревателя “Новой газеты” Олега Ролдугина. Он задержан на 48 часов по подозрению в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц (часть 3 статьи 272.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы, отмечает “Коммерсант”.