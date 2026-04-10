Кавказский узел

01:55, 10 апреля 2026

Обыск в "Новой газете" продлился 13 часов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики только ночью покинули московскую редакцию “Новой газеты”, позволив ее сотрудникам разойтись по домам. Из редакции были изъяты документы и техника. 

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля силовики пришли с обысками в московскую редакцию "Новой газеты". Адвоката Калоя Ахильгова  они отказались пустить в редакцию, назвав "одиозным". Следствие сообщило об уголовном деле по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении персональных данных. 

Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Следственные действия в редакции “Новой газеты” полностью завершились только к 1.00 мск сегодня, сообщил Telegram-издания. 

“От здания уезжают два фургона силовиков. Забрали технику и документы. Следственные действия в сумме продолжались 13 часов”, - говорится в публикации. 

В течение всего этого времени сотрудникам не позволяли покидать редакцию, а адвокатов так и не допустили в здание. Один из сотрудников издания пояснил, что каждого из находившихся в офисе людей допрашивали отдельно, отмечает проект “Слово защите”. 

Спустя несколько часов после начала обысков в редакции стало известно о задержании обозревателя “Новой газеты” Олега Ролдугина. Он задержан на 48 часов по подозрению в незаконном использовании персональных данных, совершенном из корыстных побуждений группой лиц (часть 3 статьи 272.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы, отмечает “Коммерсант”.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
