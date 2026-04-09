Силовики проводят обыски в редакции "Новой газеты" без допуска адвокатов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В московской редакции "Новой газеты" проходят обыски, адвокатов не пускают в здание. Одного из мужчин вынесли из здания на носилках в машину скорой помощи. Следствие сообщило об уголовном деле по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении персональных данных.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2022 года "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск печатного издания, поскольку уже получила предупреждение Роскомнадзора. Предупреждение изданию связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в Роскомнадзоре. 26 июля в Басманный суд Москвы поступил иск Роскомнадзора, потребовавшего аннулировать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ. Иск был удовлетворен. В сентябре Верховный суд России по иску Роскомнадзора решил остановить действие свидетельства о регистрации электронного СМИ, выданного сайту "Новой газеты". 17 ноября сайт "Новой газеты" перестал открываться в России.

Как следует из сообщений в Telegram-канале "Новой газеты", следственные действия начались с полудня.

"Примерно в 12 часов в редакцию «Новой газеты» в Москве прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия. Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис, где также находится часть сотрудников", - говорится в сообщении.

На 17:00 следственные действия в редакции «Новой газеты» продолжаются. Адвокатов так и не допустили. "Связи с коллегами до сих пор нет", - указано в сообщении.

"Обыски в редакции могут быть связаны с делом в отношении обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина. Однако, ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию мы не можем. Все, что нам известно, что утром после обыска в его квартире он был доставлен в ГСУ МВД по Москве на допрос. На 17:00 адвоката к нему также не допускают", - говорится в публикации.

Адвокат Калой Ахильгов сообщил в своем Telegram-канале, что его не допустили в редакцию "Новой газеты". "Выехал в редакцию. Люди в масках не пустили - сказали, что я слишком одиозный, чтобы меня пускать. Не шутка", - написал он.

Обыски в московской редакции «Новой газеты» связаны с уголовным делом, возбужденным по статье о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении персональных данных, передает РБК.

Управление Следкома России по Москве сообщило, что дело было возбуждено 10 марта. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 272.1 УК РФ по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные", - говорится в сообщении ведомства 1 .

По его данным, удалось "установить круг лиц обращавшихся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам". В сообщении указано, что обыски продолжаются, однако название организации не указано.

По сведениям ТАСС, «Новую газету» проверяют на связь с «Антивоенным комитетом»*, в который входит Кирилл Мартынов**, руководящий другим изданием — «Новой газетой. Европа»*** 2 .

Из здания "Новой газеты" вынесли мужчину на носилках, он находится в машине скорой помощи, передает "Слово защите".

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook****, Instagram****, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp**** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot

* признан террористической организацией, его деятельность запрещена в России

** внесен в реестр иноагентов.

*** организация признана нежелательной в России.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.