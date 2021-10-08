Редактор "Новой газеты" Муратов получил Нобелевскую премию

08 октября 2021, 12:45

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов удостоен Нобелевской премии мира за "усилия по защите свободы выражения мнений", сообщил Нобелевский комитет.

Нобелевскую премию, помимо Муратова, получила также филиппинская журналистка, возглавляющая оппозиционный сайт Rapple, Мария Ресса.

Журналистов наградили "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира", пишет "Медуза"*.

Ранее Дмитрий Муратов комментировал "Кавказскому узлу" расследование дела об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. Он рассказал, что 5 октября редакция получила ответ Следственного комитета на запрос о ходе расследования, в котором говорится, что "следствие ведется". Однако, по словам главного редактора, "не указывается ни руководитель следственной группы, ни меры, которые принимаются".

Также он, в частности, прокомментировал в марте этого года ситуацию с бывшим бойцом полка имени Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым, ставшим очевидцем внесудебных казней в Чечне. Речь шла про обращение бойцов полка к Владимиру Путину. По мнению Муратова, обращение было сделано потому, что президент является главнокомандующим. "Эти слова адресованы главнокомандующему. Это ультиматум: или запретите ["Новую газету"], или мы возьмемся за оружие. Разумеется, для Российской Федерации я считаю недопустимыми такие действия", - сказал Муратов корреспонденту "Кавказского узла" в марте.

* СМИ включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.