Убийство Политковской стало исключением из практики срока давности преступлений

07 октября 2021, 15:20

Убийство Анны Политковской расследуется по статье, которая предусматривает высшую меру наказания, и применение срока давности в 15 лет в таких случаях применяется крайне редко, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Резонансное убийство журналистки к исключительным случаям не относится, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнилось 15 лет со дня убийства обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской. По российским законам, в этом году истекает "срок давности" преступления, продлить его может лишь суд, иначе заказчики убийства останутся безнаказанными, заявила 6 октября "Новая газета".

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что заказчиком убийства был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской". Родственники и коллеги убитой убеждены, что настоящий заказчик убийства до сих пор не раскрыт.

Журналисты неверно интерпретируют уголовное законодательство, считая, что в связи с истечением срока давности заказчик убийства Политковской избежит наказания, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

"Дело в том, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ. Совершенное по ней преступление наказывается в том числе пожизненным лишением свободы либо смертной казнью (в России действует мораторий на смертную казнь. – Прим. "Кавказского узла")", - сказал он, пояснив, что этот случай оговорен в части 4 статьи 78 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности).

"Согласно ей, вопрос применения срока давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое пожизненным лишением свободы или смертной казнью, решается судом. Если суд не сочтет нужным освободить лицо от наказания, то смертная казнь либо пожизненный срок не применяется и наказание не может превышать 25 лет тюрьмы. Таким образом, никаких сроков давности нет", - рассказал Игорь Трунов.

"Если суд не посчитает возможным освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по данной категории преступлений, то в этом случае просто не назначается пожизненное лишение свободы. В остальном всё действует по общим правилам", - рассказала сотрудница прокуратуры в опубликованном сегодня фильме "Новой газеты" "Убийство Политковской: впервые рассказываем подробную историю расследования «Новой газеты»".

Принимая решение, суд, по словам юриста, должен учитывать в том числе обстоятельства преступления и характеристику личности виновного. "Один из основных вопросов - убеждение суда об утрате лицом общественной опасности. Проще говоря, если виновный такой старый немощный человек, что еле движется и насквозь больной, и не представляет для общества опасности, то освободить по срокам давности возможно", - пояснил адвокат.

Убийство Политковской, известной журналистки, - это тяжкое преступление, и вероятность того, что суд применит сроки давности, равна нулю, "если только [обвиняемый] человек не находится при смерти", добавил Игорь Трунов.

Для правоохранительных органов истечение срока ответственности также не означает, что расследование должно быть прекращено, подчеркнул адвокат. "Это не препятствие для расследования. Возбуждается дело, расследуется, предъявляется обвинение, дело передается в суд", - перечислил действия следователей Трунов.

Вывод ЕСПЧ о том, что расследование убийства Анны Политковской не было эффективным, к срокам давности отношения не имеет, уточнил Игорь Трунов. "Оно обязывает сделать определенные выводы и дать указания надзирающим органам о том, что надо провести качественное расследование, но в данной ситуации и выводов никаких не надо: все сказано в законе - следствие не должно прекращаться и обязано действовать, как обычно, ведь срок по такого рода преступлениями не является основанием для прекращения расследолвания", - рассказал он.

17 июля 2018 года ЕСПЧ признал неэффективным расследование убийства Анны Политковской и обязал власти России выплатить родным убитой 20 тысяч евро компенсации, поскольку не установлен заказчик убийства. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 5 октября того же года призвала Россию найти заказчика убийства.

Аналогичное мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его словам, поскольку часть 2 статьи 105 УК РФ подразумевает высшую меру наказания либо пожизненный тюремный срок, вопрос о сроках давности решается судом, и 15-летний срок давности в данном случае неприменим.

"Речь идет о части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающей высшую меру наказания. Тогда применяется часть 4 статьи 78 УК РФ, согласно которой именно суд решает, устанавливать срок давности или нет. Вообще, суд вправе согласиться со сроком давности в 15 лет. Однако, учитывая резонанс и тяжесть преступления - ведь была убита известная журналистка - суд вряд ли согласится на [срок давности в] 15 лет", - сказал Черноусов.

5 октября редакция "Новой газеты" получила ответ Следственного комитета на запрос о ходе расследования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Дмитрий Муратов. По его словам, в ответе говорится, что “следствие ведется”, однако “не указывается ни руководитель следственной группы, ни меры, которые принимаются”. "По нашему внутреннему ощущению, это отписка, и реально дело не ведется… Мы пока не знаем имя заказчика", - сказал Муратов.

Напомним, последнее интервью Анна Политковская дала корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. В этом интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова. На "Кавказском узле" размещена биографическая справка об Анне Политковской.

"Кавказский узел" размещает материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.