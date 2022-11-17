Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам "Новой газеты" и "Свободного пространства"

17 ноября 2022, 11:10

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Сайты "Новой газеты" и проекта издания "Свободное пространство" перестали открываться в России.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск печатного издания, поскольку уже получила предупреждение Роскомнадзора. Предупреждение изданию связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в Роскомнадзоре. 26 июля в Басманный суд Москвы поступил иск Роскомнадзора, потребовавшего аннулировать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ. Иск был удовлетворен. В сентябре Верховный суд России по иску Роскомнадзора решил остановить действие свидетельства о регистрации электронного СМИ, выданного сайту "Новой газеты".

"Около полуночи из России частично перестал открываться и сайт Novayagazeta.ru — сайт приостановленной в марте "Новой газеты"", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания 00:03 мск.

В тот же день перестал работать на территории России сайт проекта издания "Свободное пространство" (novaya.media). При этом на тот момент этих адресов не были в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора, написало сегодня издание "Медуза" в своем Telegram-канале.

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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