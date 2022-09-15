Суд постановил прекратить работу сайта "Новой газеты" как СМИ

15 сентября 2022, 13:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд России по иску Роскомнадзора решил остановить действие свидетельства о регистрации электронного СМИ, выданного сайту "Новой газеты".

Как писал "Кавказский узел", 28 марта "Новая газета", получив предупреждение Роскомнадзора, объявила о том, что выпуск печатного издания приостановлен до окончания военной операции на Украине. Предупреждение изданию связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в Роскомнадзоре. 26 июля в Басманный суд Москвы поступил иск Роскомнадзора, потребовавшего аннулировать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ. Иск был удовлетворен.

Верховный суд России удовлетворил также иск о прекращении деятельности сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ. "Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ - электронного печатного издания "Новая газета" - удовлетворить", - цитирует решение судьи ТАСС.

Редакция издания заявила, что обжалует это решение. "Мы пытались оспорить полученные предупреждения в суде еще весной. Однако к их рассмотрению до сих пор не приступили по существу. Что не помешало РКН, не дожидаясь разрешения спора, воспользоваться своим правом и подать иск о прекращении нашей деятельности онлайн. Который судья Кириллов и удовлетворил. Суд - Верховный, но инстанция - первая. Это значит, что у нас есть право обжаловать решение, мы им непременно воспользуемся", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале "Новой газеты".

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследовала факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне и в связи с этим получала угрозы от сторонников руководства республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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