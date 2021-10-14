Офис "Мемориала" в Москве. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

14 октября 2021, 21:19

Подвергся нападению офис "Мемориала"* в Москве

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Группа молодых людей ворвалась в офис Правозащитного центра "Мемориал"* во время показа фильма о журналисте Гарете Джонсе.

Офис "Мемориала" на Садовой-Каретной, 10 в Москве подвергся нападению "фашистских молодчиков", сообщил журналист Сергей Пархоменко. "Полиция их не защищает", - написал он о сотрудниках офиса на своей странице в Facebook.

Стоп-кадр видео https://t.me/sotavision/29356В комментариях к этой публикации журналист "Коммерсанта" Александр Черных разместил видео, на котором группа молодых людей в офисе организации скандирует: "Не забудем, не простим!". Телеграм-канал Sota также опубликовал видео, на котором молодые люди в спортивных костюмах и масках кричат: "Позор!"

Сегодня в офисе "Мемориала"* проходил совместный с польским культурным центром показ фильма Агнешки Холланд "Гаррет Джонс". Фильм рассказывает о приезде британского журналиста Гаррета Джонса в Советский Союз в 1933 году и о том, как он стал свидетелем украинского голодомора, передало "ОФД-Инфо"**.

Побывал Джонс и на юге России, в частности, в Кисловодске. Материалы Джонса были встречены на Западе скептически, а в 1935 году он погиб при невыясненных обстоятельствах.

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** издание внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

Примечание:

"Объявление Ахмедом Арсанукаевым кровной мести вызвало негодование чеченской диаспоры в Турции", "ЕСПЧ счел неэффективным расследование убийства Эстемировой", "Правозащитники назвали поддержку Тепсуркаева способом активизировать следствие".

Автор: "Кавказский узел"

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