Академики и деятели искусства выступили против закрытия "Мемориала"*

15 ноября 2021, 18:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работа "Мемориала"* по сохранению памяти о жертвах репрессий превосходит результаты государственных исследовательских учреждений и нельзя допустить закрытия этой организации, указали авторы петиции, которую подписали 65 членов Российской академии наук. Аналогичную петицию подписали более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Правозащитники назвали эти претензии абсурдными. 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. В соцсетях началась кампания #МыМемориал, а 12 ноября была опубликована электронная петиция в поддержку организаций. Только за двое суток собрала более 11 тысяч подписей.

По состоянию на 18.46 мск 15 ноября петиция "Руки прочь от Мемориала - остановим ликвидацию по суду ключевых общественных организаций!", опубликованная на сайте Change.org, собрала 22 513 подписей.

65 членов Российской академии наук (РАН) подписали обращения в поддержку общества "Мемориал", в котором назвали предлоги для его закрытия "надуманными". "Уничтожение «Мемориала» является попыткой лишить нацию памяти, чего мы не должны допустить во избежание повторения эры чудовищных репрессий", - говорится в обращении. Члены и профессора РАН указали, что "Мемориал" со времен перестройки "ведет большую просветительскую работу, не позволяя забывать о миллионах ни в чем не повинных репрессированных, погибших и казненных людей". "Жертвами войны против собственного народа, предпринятой правящей преступной верхушкой страны, стали все слои населения: крестьяне и рабочие, гражданские служащие и военные, писатели, поэты и художники, преподаватели и студенты, инженеры и ученые, включая около 200 членов академии. В результате был загнан в лагеря и уничтожен цвет нации, последствия этих деяний мы ощущаем до сих пор. На протяжении последних десятилетий «Мемориал» играл роль основного института, тревожно напоминающего обществу об этом мрачном периоде нашей истории, и наиболее яркие общественные инициативы, увековечивающие память жертв репрессий (такие, как «Возвращение имен», «Последний адрес» и другие), были тесно с ним связаны. «Мемориал» был и остается сегодня серьезным исследовательским центром, работа которого посвящена всестороннему изучению деятельности карательных органов и ее влиянию на все стороны жизни советского общества. По объему проведенной работы в этой области, в том числе по числу публикаций, с ним не может сравниться ни одно государственное исследовательское учреждение. «Мемориал» собрал чрезвычайно ценный архив и музейную коллекцию, гибель которых стала бы настоящей катастрофой для исторической науки", - сказано в обращении, опубликованном сегодня сайте клуба "1 июля" - неформального сообщества ученых, отказавшихся ранее признать ликвидацию РАН и вступать в новую академию наук. Активисты в разных городах Юга России провели пикеты в поддержку обеих организаций. Попытки ликвидации "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* связаны с их правозащитной деятельностью и работой по сохранению памяти о репрессиях, заявили, в частности, участники одиночных пикетов в центре Астрахани. В свою очередь, более 100 правозащитников и деятелей искусства подписали еще одну петицию, где также подчеркивается важность миссии правозащитного объединения по сохранению памяти о жертвах репрессий. "Общество «Мемориал» в своей работе делает все возможное, чтобы память о погибших сохранилась хотя бы во имя того, чтобы такое злодеяние по отношению к собственному народу не могло повториться. [Его] исчезновение станет признаком глубокого нравственного падения и окончательным символическим отрывом российского человека от цивилизации. <…> Мы призываем всех выступить в защиту «Мемориала», продолжать его дело, в том числе, оказывая посильную помощь его членам и сотрудникам", - говорится в письме, процитированном сегодня "Новой газетой".