"Синдикат-100": требуем внести 12 поправок в законы об иноагентах

01 сентября 2021, 08:30

Члены журналистского объединения "Синдикат-100" выступили с обращением к Владимиру Путину, заявив о необходимости внести поправки в законодательство об "иностранных агентах". Пакет предлагаемых поправок направлен на обеспечение равенства средств массовой информации перед законом и защиту физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельность в СМИ.

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12 поправок в законы об иноагентах

Президенту Российской Федерации Путину В.В.

Пресс-секретарю президента Пескову Д.С.

Министру юстиции Чуйченко К.А.

Владимир Владимирович, Дмитрий Сергеевич, Константин Анатольевич!

Медиасообщество России выступает с пакетом поправок в действующее законодательство об “иностранных агентах”, которые направлены на корректировку правоприменения. Данные поправки необходимы для обеспечения полного выполнения закона “О средствах массовой информации”, прозрачности процедуры внесения в списки “СМИ-иноагентов”, определения точного порядка выхода из этого статуса, обеспечение равенства СМИ перед законом, а также защиты наиболее уязвимых категорий “иноагентов” - физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельность в СМИ.

Мы считаем, что с целью корректировки правоприменения в законодательство должны быть внесены следующие изменения:

Внесение СМИ в список иноагентов по представлению Минюста должно происходить исключительно в судебном порядке. Должна быть предусмотрена процедура предупреждения, предваряющая внесение СМИ в такой список. Законодательство должно четко определить понятия "политической деятельности" и "лоббизма". Обязать Минюст в ходе судебного разбирательства определять, в чьих именно интересах осуществляется деятельность СМИ-иноагента, доказывать ведение изданием “политической деятельности”, а также доказывать связь между наличием иностранного финансирования и “политической деятельностью” в интересах конкретного правительства или организации. Законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ в 30%. Постулировать, что доля финансирования ниже этого порога не может приводить к статусу иностранного агента. Упростить отчетность для СМИ-иноагентов. Финансовая отчетность СМИ должна поступать только в Федеральную налоговую службу, в установленном в налоговом законодательстве срок. Запретить посягательство на коммерческую тайну СМИ под предлогом внесения его в список иноагентов. Иная отчетность должна поступать в Минюст один раз в год. Законодательно определить порядок и сроки выхода СМИ из статуса “иноагента” при соблюдении конкретных условий. Отменить бессрочный статус иноагента, обязать Минюст ежегодно доказывать, что СМИ продолжает выполнять функцию иностранного агента. Вывести из-под действия закона рекламные доходы СМИ и профессиональные премии журналистов и СМИ. Обязать Минюст указывать на своем официальном сайте не только список иностранных агентов, но и расшифровывать, на каких основаниях туда попадает конкретное СМИ, деятельность в чьих интересах вменяется данному СМИ. Обязать Минюст использовать единый подход ко всем СМИ, вне зависимости от типа издания. Исключить из законодательства положения, связанные с дискрецией - произвольным применением права. В частности исключить из закона неправовую конструкцию “может быть”. Запретить признавать журналистов, работающих в СМИ-иноагентрв, иноагентами-физлицами, поскольку эта практика нарушает принцип запрета на “двойное наказание”. Обязать иноагентов-физлиц маркировать только те свои сообщения, которые размещены в СМИ (но не все публичные сообщения). Снять со СМИ ответственность за распространение информации СМИ-иноагента за исключением перепечатки материала целиком.

Мы считаем, что с учетом избирательного характера правоприменения и непрозрачности процедуры, текущий список СМИ-иноагентов должен быть аннулирован.

Муратов Дмитрий, главный редактор «Новой газеты»

Венедиктов Алексей, главный редактор «Эхо Москвы»

Мучник Виктор, главный редактор «Агентство новостей ТВ-2»

Дзядко Тихон, главный редактор телеканала "Дождь"*

Панова Аксана, издатель Znak.com

Востров Вадим, генеральный продюсер телекомпании ТВК

Шведов Григорий, главный редактор «Кавказский Узел»

Стафеева Любовь, главный редактор сетевого издания NewsVo

Кобяков Кирилл, главный редактор ИА «Горбуша.Инфо»

Мездриков Евгений, редакционный директор «Тайга.инфо»

Рахимова Рауфа, издатель Пруфы.рф

Самохина Ирина, генеральный директор ЗАО "Издательский дом " "Крестьянин"

Никитченко Виктория, главный редактор газеты "Крестьянин"

Еникеева Ирина, и.о. главного редактора КоzaPress

Звонов Олег, издатель интернет-газеты «Пенза-онлайн».

Иванова Елена, главный редактор ИА «Свободные новости. Free News-Volga»

Безпятых Валерий, издатель «Ревда-Инфо» и «Городские вести»

Кравцова Юлия, главный редактор газеты "Новый Качканар".

Перегудов Геннадий, издатель газеты «КВУ»

Аксенова Александра, главный редактор Юга.ру

Агаев Маирбек, главный редактор газеты «Черновик».

Иванова Мария, главный редактор газеты «Якутск вечерний»

*внесен в реестр СМИ, выполняющих на территории РФ функцию иностранных агентов