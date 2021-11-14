Петиция в защиту "Мемориала"* собрала более 11 тысяч подписей

14 ноября 2021, 20:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Авторы петиции призывают гражданское общество консолидироваться для защиты "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* и не допустить закрытия этих организаций. Пользователи Facebook откликнулись на призыв поддержать правозащитников и публикуют посты с хештегом #МыМемориал.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал" (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Правозащитники сочли иск ведомства политическим решением. 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Правозащитники назвали эти претензии абсурдными.

Петиция в поддержку "Международного Мемориала" и Правозащитного центра "Мемориал" была опубликована на сайте Change.Org 12 ноября. В петиции под названием "Руки прочь от Мемориала - остановим ликвидацию по суду ключевых общественных организаций!" указано, что в связи с исками Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала" и прокуратуры города о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" возникает вопрос, "что гражданское общество в практическом плане может противопоставить указанным нападкам на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод граждан в сложившейся реальности открытых политических репрессий со стороны российского государства". Авторы петиции предлагают "консолидировать протестное общественное мнение в форме петиции". По их мнению, это одна из важных задач, возможная часть "общественной кампании по защите общественных защитников, легально работающих в указанных организациях в интересах прошлого, настоящего и будущего российских граждан".



"Группа некоммерческих общественных организаций "Мемориал"*, которые возникли и развивались благодаря идеям и труду величайшего российского правозащитника и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова, являются ключевыми в современном российском правозащитном сообществе и российском обществе в целом. Их ликвидация может повлечь закрытие важнейших историко-просветительских и правозащитных проектов, таких как, например, ОВД-Инфо* - информационный и правозащитный проект помощи гражданам, пострадавшим от преследования государством по политическим мотивам. Ликвидация юридических лиц и организационных структур, может быть, не уничтожит, но существенным образом ограничит легальную деятельность историков, просветителей, журналистов и правозащитников, работающих в интересах российского гражданского общества, защиты исторической памяти, прав, свобод и законных интересов простых российских граждан, активно вступающих в нынешней реальности в противоречие с реальными интересами российского государства, в действительности интересами власть имущих граждан Российской Федерации", - говорится в петиции.

Под петицией на 20:00 мск подписались 11 729 человек. "Необходимо остановить это кровавое колесо и прекратить преследовать правозащитников, если мы хотим сохранить нашу родину", - написала Юлия Линчевская. "Для меня как гражданина оскорбительно решение власти закрыть Мемориал*. Такое решение унизительно для государства", - отметила Лилия Шаповал. "Я подписываюсь потому, что работа этой организации жизненно важна для нашего общества", - указал Александр Банько. "Мемориал* - это совесть нашей нации. Его уничтожение- преступление перед историей", - подчеркнула Maria Vardenga. "Я только от "Мемориала" узнала о судьбе своего прадеда. Руки прочь от "Мемориала" и нашей памяти", - отметила Анна Коваленко.

"Международный Мемориал" опубликовал сегодня на своей странице в Facebook пост, в котором отвечает на вопрос, как можно помочь организации. Организация предлагает оказать помощь, подписавшись на ее соцсети - "чем больше о нас будут говорить, тем лучше", публиковать в своих соцсетях истории с хэштегами #МыМемориал #MeMemorial и ставить баннеры и аватарки с этими хэштегами. Также "Международный Мемориал" призвал подписать петиции в защиту организации и против закона об иноагентах, опубликованные на сайте Change.Org.

Также "Международный Мемориал" опубликовал свой новый логотип. "Логотип — точно актуальный сейчас", - говорится в посте организации от 13 ноября.

В Facebook на 20:00 мск опубликовано уже множество постов под хэштегами #МыМемориал #MeMemorial, часть авторов постов изменили свою аватарку на логотип "Международного Мемориала".

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе члены журналистского объединения "Синдикат-100" выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину, заявив о необходимости внести поправки в законодательство об "иностранных агентах". Пакет предлагаемых поправок направлен на обеспечение равенства средств массовой информации перед законом и защиту физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельности в СМИ. "Кавказский узел" также присоединился к акции СМИ против законов об иноагентах.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.