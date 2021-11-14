Астраханские активисты выступили против ликвидации правозащитных организаций

14 ноября 2021, 21:00

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Попытки ликвидации "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* связаны с их правозащитной деятельностью и работой по сохранению памяти о репрессиях, заявили активисты, которые провели сегодня одиночные пикеты в центре Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал" (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") о том, что Генпрокуратура подала иск о ликвидации организации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Правозащитники сочли иск ведомства политическим решением. 8 ноября прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал", посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. Правозащитники назвали эти претензии абсурдными. В соцсетях началась кампания #МыМемориал, петиция в поддержку организаций за двое суток собрала более 11 тысяч подписей.

Сегодня двое астраханских активистов провели пикеты в поддержку "Международного Мемориала". Они больше часа стояли около ЦУМа, в центре города, с плакатами "Ликвидировав "Мемориал"*, репрессии не скроешь" и "Память нельзя запретить. "Мемориалу"* быть!". В ходе пикета прохожие подходили и спрашивали, по какому поводу пикеты, что такое "Мемориал", рассказали активисты корреспонденту "Кавказского узла". Полиция пикетчиков не побеспокоила.

"23 ноября будет судебное разбирательство по поводу закрытия Правозащитного центра "Мемориал". Наверное, их (силовиков) просто бесят списки политзаключенных, которые ведет Правозащитный центр "Мемориал", начиная с Навального и заканчивая шаманом Габышевым. Плюс "Мемориал" выдает справки по некоторым делам, и это тоже, наверное, не нравится нынешней власти", - сказала активистка Елена Байбекова.

"Я сегодня вышла в поддержку "Мемориала". Я считаю, что нужно знать и историю собственной семьи, и историю собственной страны. "Мемориал" - очень важная организация, которая сохраняет память, а память вообще уничтожить невозможно, и как бы их ни закрывали, люди все равно будут помнить историю своих предков, своей семьи и своей страны", - заключила она.

Попытки ликвидации правозащитных организаций член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин связал с их деятельностью. "Я возмущен попытками ликвидировать "Международный Мемориал" и Правозащитный центр "Мемориал", поскольку я вижу в этом гонение на тех, кто поддерживает политических заключенных в России, осуществляет правозащиту, изучает историю политических преследований в нашей стране. информирует людей, занимается просветительской деятельностью, рассказывая обществу о политических преследованиях в Советском Союзе и современной России. Я думаю, именно эта деятельность послужила причиной попыток ликвидации, и это всё - тоже политическое преследование", - отметил пикетчик.

По его мнению, за попыткой ликвидации организаций стоят спецслужбы. "Они хотят, чтобы о тех политических преследованиях, которые есть в нашей стране и официально прикрываются различными статьями Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса, знало поменьше людей. А "Мемориал" такие случаи исследует и разоблачает. Это больше всего и беспокоит представителей спецслужб, которые, я думаю, и определяют все действия прокуратуры. Видимо, им не нравится та правовая и информационная поддержка граждан, подвергшихся политическим репрессиям, которую осуществляет "Мемориал", да и изучение тех политических репрессий, которые были в прошлом, у нас сейчас не приветствуется", - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в августе члены журналистского объединения "Синдикат-100" выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину, заявив о необходимости внести поправки в законодательство об "иностранных агентах". Пакет предлагаемых поправок направлен на обеспечение равенства средств массовой информации перед законом и защиту физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельности в СМИ. "Кавказский узел" также присоединился к акции СМИ против законов об иноагентах.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.