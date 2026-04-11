Более 2600 домов повреждены в Чечне во время наводнения

В пяти районах Чечни во время наводнения повреждены 2648 домов, более 12 тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи поступило от местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни к 6 апреля признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадало в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Более 12 тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи подали пострадавшие во время наводнения в Чечне, сообщил 10 апреля в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров, который также заявил, что выплаты "активно осуществляются".

На выездном координационном совещании, о котором сообщает Кадыров, выступил председатель правительства республики Магомед Даудов, который сообщил о "существенном ущербе", нанесенном в Гудермесском, Ножай-Юртовском, Шалинском, Курчалоевском и Урус-Мартановском районах. Повреждены в общей сложности 2 648 домов, для наиболее пострадавших уже началось строительство 145 домов.

Ссылаясь на начальника управления территориальной политики МЧС России Александра Молчанова, Кадыров заявил, что Чечня "поставила рекорд в стране по оказанию помощи в проактивном режиме - уже тысячи человек получили ее без необходимости дополнительных обращений".

На прошедшем совещании Магомед Даудов заявил, что только в Ножай-Юртовском районе республики около 700 частных домовладений повреждены в результате неблагоприятных погодных явлений, 397 из них разрушены оползнями.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ножай-Юрте ожидается слабый дождь, в ночь на 12 апреля будет облачно, без осадков.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает риски для людей.