Более 120 семей лишились домов в Чечне в результате наводнения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для семей, лишившихся жилья в результате наводнения в Чечне, начали строить еще 27 домов, объявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне во время наводнения было полностью разрушено более 100 домов, еще более 3000 получили повреждения. Жители республики подали 2,4 тысячи заявлений на компенсацию ущерба. К 3 апреля вода ушла с территории всех подтопленных в Чечне жилых домов и приусадебных участков. 5 апреля стало известно, что в селе Илсхан-Юрт Курчалоевского района в результате оползня повреждены восемь домов.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются на Северном Кавказе с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". 30 марта Рамзан Кадыров отчитался, что в Гудермесском районе начато строительство 100 домов для пострадавших от подтопления.

Власти Чечни признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения. Помимо 100 домов, которые ранее начали строить в селе Новый Беной Гудермесского района, возводятся еще 27 домов в Гудермесе, следует из публикации Рамзана Кадырова в Telegram-канале.

“Всего возводится 127 индивидуальных жилых домов площадью от 126 до 180 квадратных метров в зависимости от состава семей”, - написал глава республики.

По словам Кадырова, он лично проинспектировал стройку в Новом Беное, где уже “практически завершена бетонная заливка” и “ведется кладка кирпичных стен” на всех участках.

“Одновременно прокладываются инженерные коммуникации, включая электричество, воду и газ. (...) Параллельно идет строительство автомобильной дороги. По части домов уже приступили к кровельным работам, на других завершается этап бетона и кирпича”, - рапортовал он.

Житель Ножай-Юртовского района Чечни ранее рассказал "Кавказскому узлу", что многие дома были разрушены в результате схода оползней после продолжительных дождей - иногда земля вместе с постройками смещалась на значительные расстояния. "В родительском доме в Ножай-Юртовском районе сильный оползень снес наш земельный участок прямо к нашему дяде, на его участок. Но это не страшно по сравнению с тем, что произошло в нашем Ножай-Юртовском и Гудермесском районах - многие лишились домов", - сообщил он.

Уцелевшие, но затопленные дома во многих случаях также непригодны для проживания, указал 3 апреля один из читателей "Кавказского узла". "Знакомый живет в Гудермесском районе. Его дом, как и другие по их улице, был затоплены в результате выхода из берегов реки Гумс. По его словам, в комнатах воды было сантиметров на 30 от пола. Часть бытовой техники пришла в негодность, мебель тоже. Ламинат в помещениях отсырел и вздулся, необходимо будет менять. Все из комнат вынесено на улицу для просушки, находиться внутри пока невозможно из-за сырости. Пока что живут в летней кухне у старшего брата", - написал пользователь с ником iluminada.gutkowski.

Тем, кто не лишился домов полностью, приходится самостоятельно приводить жилье в порядок, обратил внимание другой читатель. "Как говорят многочисленные знакомые, последствия подтопления жилых домов людям в большинстве своем приходится устранять собственными силами с помощью родственников и знакомых. Власть пока больше занята общими проблемами - уборка улиц, расчистка дорог", - заметил комментатор с ником earle под публикацией "Кавказского узла" от 2 апреля.

