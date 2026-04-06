×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:53, 6 апреля 2026

Более 120 семей лишились домов в Чечне в результате наводнения

Последствия оползня в селе Илсхан-Юрт. Фото: Ризван Эдильсултанов / ИА “Чечня Сегодня”.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для семей, лишившихся жилья в результате наводнения в Чечне, начали строить еще 27 домов, объявил Рамзан Кадыров. 

Как писал "Кавказский узел", в Чечне во время наводнения было полностью разрушено более 100 домов, еще более 3000 получили повреждения. Жители республики подали 2,4 тысячи заявлений на компенсацию ущерба. К 3 апреля вода ушла с территории всех подтопленных в Чечне жилых домов и приусадебных участков. 5 апреля стало известно, что в селе Илсхан-Юрт Курчалоевского района в результате оползня повреждены восемь домов.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются на Северном Кавказе с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". 30 марта Рамзан Кадыров отчитался, что в Гудермесском районе начато строительство 100 домов для пострадавших от подтопления. 

Власти Чечни признали нуждающимися в новом жилье по меньшей мере 127 семей, пострадавших в результате наводнения. Помимо 100 домов, которые ранее начали строить в селе Новый Беной Гудермесского района, возводятся еще 27 домов в Гудермесе, следует из публикации Рамзана Кадырова в Telegram-канале.  

“Всего возводится 127 индивидуальных жилых домов площадью от 126 до 180 квадратных метров в зависимости от состава семей”, - написал глава республики. 

По словам Кадырова, он лично проинспектировал стройку в Новом Беное, где уже “практически завершена бетонная заливка” и “ведется кладка кирпичных стен” на всех участках. 

“Одновременно прокладываются инженерные коммуникации, включая электричество, воду и газ. (...) Параллельно идет строительство автомобильной дороги. По части домов уже приступили к кровельным работам, на других завершается этап бетона и кирпича”, - рапортовал он.

Житель Ножай-Юртовского района Чечни ранее рассказал "Кавказскому узлу", что многие дома были разрушены в результате схода оползней после продолжительных дождей - иногда земля вместе с постройками смещалась на значительные расстояния. "В родительском доме в Ножай-Юртовском районе сильный оползень снес наш земельный участок прямо к нашему дяде, на его участок. Но это не страшно по сравнению с тем, что произошло в нашем Ножай-Юртовском и Гудермесском районах - многие лишились домов", - сообщил он. 

Уцелевшие, но затопленные дома во многих случаях также непригодны для проживания, указал 3 апреля один из читателей "Кавказского узла". "Знакомый живет в Гудермесском районе. Его дом, как и другие по их улице, был затоплены в результате выхода из берегов реки Гумс. По его словам, в комнатах воды было сантиметров на 30 от пола. Часть бытовой техники пришла в негодность, мебель тоже. Ламинат в помещениях отсырел и вздулся, необходимо будет менять. Все из комнат вынесено на улицу для просушки, находиться внутри пока невозможно из-за сырости. Пока что живут в летней кухне у старшего брата", - написал пользователь с ником iluminada.gutkowski

Тем, кто не лишился домов полностью, приходится самостоятельно приводить жилье в порядок, обратил внимание другой читатель. "Как говорят многочисленные знакомые, последствия подтопления жилых домов людям в большинстве своем приходится устранять собственными силами с помощью родственников и знакомых. Власть пока больше занята общими проблемами - уборка улиц, расчистка дорог", - заметил комментатор с ником earle под публикацией "Кавказского узла" от 2 апреля.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в течение дня сегодня в Гудермесе шел слабый дождь, в ночь на 7 апреля осадки продолжатся. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Показать больше