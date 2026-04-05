Восемь домов повреждены из-за схода оползней в чеченском селе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Илсхан-Юрт Курчалоевского района Чечни произошел сход оползня на участке протяженностью 200 метров, повреждены восемь домов.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне во время наводнения было полностью разрушено более 100 домов, повреждено более 3000. Жители республики подали 2,4 тысячи заявлений на компенсацию ущерба. К 3 апреля вода ушла с территории всех подтопленных в Чечне жилых домов и приусадебных участков.

В селе Илсхан-Юрт произошли оползневые процессы, затронувшие восемь домовладений, сообщило информационной агентство "Чечня Сегодня" со ссылкой на администрацию Курчалоевского района.

"В результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся с 28 марта 2026 года, в седе Илсхан-Юрт на участке общей протяженностью 200 метров произошли оползневые процессы, затронувшие восемь домовладений. На место сразу выехала рабочая группа, которая составила заключения о произошедших повреждениях. Ведется круглосуточное наблюдение за состоянием домовладений", - приводятся в сообщении слова представителя администрации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Курчалое был умеренный дождь, а в ночь на 6 апреля ожидаются сильные осадки.

Напомним, в 12 муниципалитетах Дагестана введен режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения. Из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".