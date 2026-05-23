Аналитики подтвердили продолжение кампании по принуждению к подписанию контрактов в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанных за мелкие правонарушения в Чечне принуждают заключить контракт с Минобороны. Родные предпочитают умалчивать об этом, чтобы попытаться задействовать связи или использовать выкуп, и вернуть молодых людей домой, рассказали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в апреле активисты сообщили о новой волне массовых задержаний в Чечне. По их данным, речь может идти "о сотнях человек за последние дни". Утверждалось, что часть задержанных доставляют в военкоматы и принуждают к подписанию контрактов для отправки на СВО, а от их родственников требуют денежных выплат. По данным активистов, 60-летний житель Чечни Мимбулатов, который был задержан вместе с двумя сыновьями, умер в отделе силовой структуры. Силовики в первой декаде мая провели массовые задержания жителей нескольких сёл Чечни, и многие из задержанных были принуждены к заключению контракта с Минобороны, сообщили активисты. Правозащитница объяснила рейды и задержания нехваткой добровольцев-контрактников.

Аналитики, знакомые с ситуацией в Чечне, неоднократно называли принуждение к заключению контрактов типичным для республики. Так, в ноябре 2024 года появилась информация, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин, предлагая им на выбор либо отправку на фронт, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей.

Правозащитник, знакомый с ситуацией в Чечне заявил, что тенденция принуждения к подписанию контрактов молодых людей продолжается и приняла массовый характер с апреля текущего года.

"Дошло до того, что просто приходят домой к молодым людям, вызывают их во двор и забирают в отдел полиции. Потом требуют от родственников, либо откупиться, либо отправить на Украину. При этом придумывают любые причины. И выкуп растет каждый день. Он уже перевалил за миллион", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник подтвердил, что была информация, что в Ханкале очень много людей держат для "запаса", но это было в прошлом году.

"В основном, там держат тех, кто уже подписал контракт и если он, каким-то чудом сможет убежать оттуда, то это может иметь последствия. Но убежать оттуда практически не возможно, разве, что по халатности охраняющих", - пояснил он.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* сообщила, что обращений из Чечни в связи с новыми задержаниями и принуждениями к отправке в армию в последнее время не было, однако "отправляет свою молодежь Кадыров активно" и принуждения имеют место.

Власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине. В зоне боевых действий находятся 14 тысяч отправленных из Чечни бойцов, а общее количество отправленных из республики военных превысило 70 тысяч, сообщил 25 марта глава правительства региона Магомед Даудов. Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом Кадыров регулярно сообщает, что в числе отправленных бойцов много жителей других регионов России.

По словам правозащитницы, если человек попал в Ханкалу, это не делает автоматически военнослужащим.

«Туда привозили и раньше, думаю. И сейчас привозят для обработки без возможного контроля. Но от этого не становятся люди военнослужащими», - указала Ганнушкина*.

Об одном из случаев принуждении к подписанию контракта сообщал читатель "Кавказского узла" mathew. «Старший брат моего друга несколько месяцев назад едва не попал в эту категорию. Отмечали на работе день рождения коллеги в узком кругу. Были выпивка. Каким-то образом это дошло до доблестных «стражей порядка», те ворвались в помещение, повязали всех, кто там был, и увезли куда-то в свой ТОМ или ТОП (территориальный отдел милиции, полиции). От задержанных, а их было несколько человек, требовали подписать контракт на военную службу, угрожая пытками и уголовными делами", - пишет он.

По его словам, мужчина успел передать семье, что его задержали. "Те подняли свои связи, выяснили где он находится, поехали в отдел и забрали того домой. Высокий полицейский чин, из числа дальних родственников помог. Человеку просто повезло, потому как, по его словам, за ними уже (по словам полицейских), должна была приехать с Ханкалы машина с военными, чтобы отвезти в один из минобороновских «Ахматов», для последующего зачисления в ряды бойцов", - пишет он.

Сообщения о принуждении к подписанию контрактов и ранее поступали из Чечни

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, рассказывали в ноябре 2024 года аналитики. "Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев*.

Напомним, в январе 2025 года добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо местных жителей, откупившихся от службы. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

Силовики сообщали и об успехах в отправке заключенных чеченских колоний. Военные контракты с Минобороны заключили 570 человек, по активности рекрутинга в местах лишения свободы Чечня находится "на первом месте", заявил начальник республиканского управления ФСИН.

В сентябре 2024 года стало известно, что пятерых граждан Азербайджана силовики задержали в Чечне и принуждают подписать военные контракты; после огласки этой информации иностранные граждане были освобождены и вернулись на родину.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".