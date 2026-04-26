Активисты сообщили о массовых задержаниях в Чечне

Новая волна массовых задержаний, по данным активистов, прошла в Чечне, сообщается о сотнях задержанных.

Как писал "Кавказский узел", спецдокладчица ООН по вопросу о правах человека в России отметила в октябре 2023 года что насильственные исчезновения остаются распространенной на Северном Кавказе практикой подавления инакомыслия. На Северном Кавказе по разным подсчетам насчитывается от трех до восьми тысяч насильственно исчезнувших людей, преимущественно во время чеченских войн.

Активисты заявили о новой волне массовых задержаний в Чечне. По данным оппозиционного властям республики телеграм-канала, задержания проходят в разных районах Чечни, речь может идти «о сотнях человек за последние дни». Утверждается, что часть задержанных доставляют в военкоматы и принуждают к подписанию контрактов, а с их родственников требуют денежные выплаты.

24 апреля сообщалось о похищениях в поселке Побединское (15 Молсовхоз), были задержаны местные жители по фамилии Дударов, Гайтиев, Хизиров, Хакиев и Сунаипов.

Также сообщалось, что один из похищенных жителей села Пригородное (Шейх Изнаур), «60-летний Мимбулатов умер в отделе силовых структур». Активисты отмечают, что «даже стрессовая ситуация могла привести к смерти с учетом его возраста». По их данным, «он был задержан вместе с двумя сыновьями». Информация о произошедшем вызвала широкий резонанс среди жителей, на похороны, как сообщается, пришло большое число людей. Активисты также сообщают, что пожилая «мать и бабушка Мимбулатовых теперь осталась одна».

Кроме того, активисты заявляют о похищении жителя села Брагуны Алибекa Тавмурзаева. По их данным, его удерживают уже несколько недель, существует риск фабрикации уголовного дела и применения к нему насилия. Эти утверждения также не получили официального подтверждения.

На фоне информации о волне насильственных похищений начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев опубликовал в своем статусе в мессенджере Whatsapp* сообщение: «Ни один человек пусть со мной не связывается, пока я не выполню свою задачу. Я знаю, кому должен подчиняться. Остальным - отбой. Без обид…».

По мнению активистов, это сообщение является «ответом Агуева на обращение родственников похищенных» и косвенным подтверждением массовых похищений людей.

Активисты связывают сообщения о массовых задержаниях в Чечне с новой волной принудительных действий со стороны силовых структур. По их данным, задержания проходят сразу в нескольких районах республики и сопровождаются давлением на семьи.

«Похищения начались чуть больше недели назад и сразу во многих районах - Грозненском, Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Курчалоевском. Нам поступила информация, что силовой блок провел закрытое совещание, на котором была дана директива начать новую волну похищений и насильственных отправок на фронт. Такое уже происходило ранее, и, по всей видимости, сейчас речь идет об очередной волне», - сообщил представитель телеграм-канала Зелимхан Мустафинов корреспонденту «Кавказскому узлу».

По его словам, точное число задержанных установить невозможно, однако речь может идти о сотнях человек. «Числа разнятся. В Грозном сообщали о 60–70 человек, которых доставили в одно место. В отдельных селах говорили о примерно 10 задержанных. Точную цифру назвать нельзя, но с уверенностью можно сказать, что их уже несколько сотен», - отметил он.

Мустафинов также рассказал о возможном развитии ситуации с задержанными и давлении на их родственников. «Чаще всего начинаются угрозы и давление на семью. В некоторых случаях похищенных удается выкупить, но сейчас это происходит реже - чувствуется жесткая установка. Раньше чаще удавалось откупиться, а теперь, судя по всему, пытаются выполнить некий план по количеству. Многих заставляют подписывать контракты», - сказал он.

Комментируя опубликованное высказывание начальника ОМВД по Курчалоевскому району Рустама Агуева, собеседник связал его с обращениями родственников задержанных. «На фоне массовых похищений к нему начали обращаться с просьбами "отмазать" близких. Его статус означает, что он подчеркивает принципиальность поставленной задачи и говорит, что никого "отмазать" не сможет. Приказ, по нашей информации, идет с федерального уровня, далее он передается по вертикали - от Даудова к министру, начальникам ОМВД и прочим командирам», — заключил Мустафинов.

Рустам Агуев возглавляет ОМВД по Курчалоевскому району с 2017 года, сменив на этом посту своего родственника Ибрагима Агуева, руководившего отделом в 2014–2017 годах. Он часто упоминался ранее, как участник так называемых «воспитательных бесед» с задержанными, которые сопровождались публичным давлением и унижениями. В 2022 году Агуев стал известен после публичных угроз в адрес семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.

Официальных комментариев властей Чечни по поводу сообщений о массовых задержаниях с целью отправки на СВО на момент публикации не поступало.

Напомним также, что в конце марта председатель правительства Чечни Магомед Даудов отчитался, что с начала спецоперации на Украине из Чечни в зону боевых действий направлено 70 520 бойцов, из которых 24 500 - добровольцы.