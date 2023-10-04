Спецдокладчица ООН перечислила нарушения прав человека на Северном Кавказе

04 октября 2023, 23:28

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На Северном Кавказе наблюдается массовое применение пыток, внесудебных казней, насильственных исчезновений, а в в Чечне, в частности, широко распространены жесткое подавление политических оппонентов, ущемление прав женщин и преследование людей нетрадиционной сексуальной ориентации, отметила спецдокладчица ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова.

Как писал "Кавказский узел", за годы контртеррористической операции и правления Рамзана Кадырова в Чечне пропали тысячи людей, но Россия не принимала мер по расследованию их исчезновений, говорится в докладе правозащитников Олега Орлова и Александра Черкасова. Они призвали ОБСЕ принять меры для расследования похищений, в частности, учредить международный суд по преступлениям против человечности в Чечне.

Правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН констатировала ухудшение ситуации с нарушениями прав человека в России. Организация выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников, отметив, что критиков местных властей в Чечне произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности. Участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе" отметили, что только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до пяти тысяч человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезло около 8 тысяч человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений.

Специальная докладчица по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова на 54-й сессии Совета по правам человека ООН о правах человека в России особо выделила Северный Кавказ, указав, что среди ключевых проблем с правами человека на Северном Кавказе — массовое применение пыток, внесудебных казней, насильственных исчезновений и содержания под стражей без суда и следствия, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

В докладе отмечается что руководство Чечни часто критикуют за подавление любого политического инакомыслия и жесткое ограничение свободы мирных собраний и ассоциаций, мнений и их выражения, включая свободу прессы. Расправы и убийства независимых журналистов по-прежнему остаются нерасследованными, говорится в публикации правозащитников.

Также указано, что преследование ЛГБТИК+ людей включает в себя сообщения об облавах на мужчин и пытках на основании их предполагаемой сексуальной ориентации. Ущемляются и права женщин, ограничивается их роль в общественной жизни, а лица, совершающие "преступления чести", остаются безнаказанными.

Среди других нарушений прав человека в россии Кацарова, в частности, выделила применение закона об иноагентах, о дискредитации армии, проведение мобилизации для участия в военной операции на Украине, отсутствие независимости судов и государственных правозащитных структур, ограничение свободы слова и свободы выражения мнений.

Среди рекомендаций спецдокладчицы , в частности,- ввести в национальное законодательство уголовную ответственность за пытки в полном соответствии с требованиями Конвенции против пыток , принять меры меры для предотвращения дискриминации, стигматизации, языка вражды, насилия и других нарушений прав человека и преследований по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также отменить положения действующего законодательства в этой области, обеспечить соблюдение права на отказ от военной службы по соображениям совести — как на законодательном уровне, так и на практике.

Центр «Мемориал» также направлял Кацаровой сводные тексты о злоупотреблении законами о борьбе с терроризмом; новом законодательстве, нарушающем свободу слова; о политических заключенных; нарушении права на справедливое судебное разбирательство; о подавлении политической оппозиции; принудительной мобилизации и других видах нарушений прав, указали правозащитники.

"В тексте докладчица сообщила, что правительство РФ дважды отказалось с ней общаться и подчеркнуло, что не признает ее назначение и будет игнорировать любые ее обращения и доклады. Тем не менее, госпожа Кацарова получила, проанализировала и переработала около 100 письменных обращений от российских правозащитников, уместив их в лаконичный доклад на 20 страниц", - отметила юрист центра Мемориал" Тамилла Иманова.

Ранее в частности, на нарушения прав человека на Северном Кавказе в своем альтернативном докладе для ООН о соблюдении прав человека в России указывали Центр защиты прав человека "Мемориал" совместно с общественной организацией "Экозащита".

Женщины и представители ЛГБТИК+ на Северном Кавказе часто подвергаются дискриминации при реализации своих социальных и культурных прав. "Они вынуждены подчиняться местным традициям, иначе могут подвергнуться насилию, в том числе и убийствам чести. Власти часто не расследуют такие случаи, ссылаясь на местную традицию невмешательства в семейные дела или необходимость следовать "традиционным ценностям", а также интерпретируют традиции таким образом, чтобы поддерживать дискриминацию и насилие в отношении женщин. На Северном Кавказе они часто подвергаются насильственным действиям — принудительные браки и похищение невест, женское обрезание, насильственное разлучение со своими детьми в случае развода. На женщин, особенно на молодых девушек, также оказывается давление, чтобы они вернулись из зарубежных стран, чтобы жить в «традиционных отношениях» на Северном Кавказе. Все эти практики негативно сказываются на социальном статусе женщин на Северном Кавказе, который часто считается ниже, чем у мужчин. Женщины часто лишены свободы выбора своего образа жизни, культурных ценностей, образования и работы", - говорится в тексте доклада от 9 августа/

Для представителей ЛГБТИК+ невозможно выразить свою идентичность из-за высокого риска стать жертвой убийств чести и различных форм насилия — похищение, незаконное задержание и ложные обвинения в преступной деятельности, подчеркнули правозащитники. "Традиционные социальные нормы в северокавказских регионах России оправдывают насилие в отношении представителей ЛГБТИК+, включая пытки и убийства. Широко распространены клиники конверсионной терапии, где жертв подвергают физическому и психологическому насилию и куда их сдают собственные родственники. Власти не борются с этими негативными практиками и часто поддерживают их разжигающими ненависть высказываниями в адрес представителей ЛГБТИК+ и необходимостью следовать так называемым «традиционным ценностям»", - сказано в тексте, размещенном на сайте центра "Мемориал".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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