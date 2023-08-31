Правозащитники указали на безнаказанность виновных в насильственных исчезновениях на Северном Кавказе

31 августа 2023, 02:40

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Только за вторую чеченскую кампанию жертвами насильственных исчезновений стали до пяти тысяч человек, а за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезли около 8 тысяч человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

"Кавказский узел" писал, что правозащитная организация Amnesty International в представлении Верховному комиссару ООН констатировала ухудшение ситуации с нарушениями прав человека в России. Организация выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников, отметив, что критиков местных властей в Чечне произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности.

Жертвами насильственных исчезновений стали во вторую чеченскую войну от 3 до 5 тысяч человек, отметил член Совета Центра защиты прав человека "Мемориал" Александр Черкасов в ходе состоявшейся 30 августа онлайн-встречи правозащитников "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе", приуроченной к Международному дню жертв насильственных исчезновений. "Это страшная травма для семей. Люди, которые не похоронили своих близких, не могут даже знать, где лежит их родной человек. Это касается очень многих - семьи-то большие", - отметил Черкасов.

Он подчеркнул, что практически никто из силовиков не был наказан за это. "На те самые 3-5 тысяч насильственных исчезновений в Чечне начала нулевых в России есть только четыре судебных решения - два против федеральных силовиков и два против кадыровцев. То есть безнаказанность 99,9% и эта безнаказанность служит инструментом воспроизводства подобных преступлений", - указал он в ходе встречи, трансляция которой велась в YouTube-канале "Верстка".

Черкасов подчеркнул, что возможность привлечения силовиков к ответственности есть. Он привел в пример дело об исчезновении Зелимхана Мурдалова, к ответственности за которое усилиями Натальи Эстемировой, Анны Политковской и Станислава Маркелова был привлечен силовик, известный как "Кадет".

Сотрудник ханты-мансийского ОМОН Сергей Лапин был приговорен к 10,5 года лишения свободы. По версии обвинения, лапин, известный как "Кадет" в январе 2001 года задержал и подверг пыткам жителя Грозного Зелимхана Мурдалова. После этого Лапин вывез юношу в неизвестном направлении и его дальнейшая судьба до сих пор неизвестна, хотя есть все основания предполагать, что Мурдалов был убит.

Черкасов отметил, что ЕСПЧ вынес более 300 решений по делам о насильственном исчезновении. "Но Страсбург не наказывает виновных. Страсбургский суд назначает компенсацию морального вреда родственникам исчезнувшего требует от государства расследовать. ни в одном случае расследование не было проведено", - указал Черкасов. Он отметил, что правозащитники установили имена силовиков, которые руководили исчезновениями людей, но это лишь "общественное расследование". Он отметил, что подобные преступления являются по международным нормам преступлениями против человечности, не имеющими срока давности и надо добиваться наказания тех, кто совершал преступления.

Исчезновения на Северном Кавказе продолжаются и по сей день, отметила руководитель Северо-Кавказского филиала Команды против пыток* Екатерина Ванслова. "Много случаев исчезновения людей - это внесудебные расправы, которые устраивают чеченские правоохранительные органы. Причины могут быть разные - предполагаемая причастность к ЛГБТ-сообществу, к оппозиционной деятельности незаконным вооруженным формированиям", - подчеркнула она.

Сама по себе схема исчезновения типична, отметила Ванслова. "Это либо насильственное задержание - то есть человека задерживают и увозят в неизвестном направлении, после этого он больше никогда нигде не появляется. Либо это добровольный вызов на допрос, после чего человек пропадает", - рассказала она. По ее словам, власти могут как отрицать любую причастность к исчезновению человека, либо могут признать, что человек приходил на допрос, после чего его "отпустили".

При этом она отметила, что дела о насильственных исчезновениях в Чечне возбуждаются, но "не приводят ни к какому итогу". "В ходе своих общественных расследований по делам о пытках и похищениях мы установили более 50 случаев, где есть убедительные доказательства , что человек был похищен или подвержен пыткам. И при этом по всем 50 делам нам не удалось добиться какого-либо эффективного официального расследования, передачи дела в суд и привлечения к ответственности виновных должностных лиц", - подчеркнула Ванслова.

Она указала на практику секретных тюрем, где люди содержатся неофициально, длительное время и часто подвергаются пыткам. При этом порой людей освобождают за выкуп. Она подчеркнула, что отсутствуют точные данные об исчезновениях, потому что люди в Чечне боятся подавать заявления, сообщать правозащитникам, так как "чувствуют угрозу".

По данным на май 2022 года Европейский суд по правам человека вынес решения в отношении 668 исчезнувших - 610 - в период между 1999 и 2006 годами, 55 человек - в период между 2007 и 2017 годами. Только двое человек были установлены и идентифицированы российскими властями за все это время, отметил правозащитник, адвокат Григор Аветисян, представитель "Правовой инициативы"*.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта текущего года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. К 16 сентября 2022 года на рассмотрении ЕСПЧ находилось 17450 заявлений, направленных против России.

Магомед Муцольгов, руководитель правозащитной организации "Машр", рассказал, что его младший брат был похищен в 2003 году. Попытки выяснить его судьбу привели Муцольгова в правозащитную деятельность. Он рассказал, что правозащитникам удалось установить имена людей похищенных на территории Ингушетии, а также жителей Ингушетии, похищенных в других регионах России, но расследования ни к чему не приводят.

Муцольгов отметил, что по его данным, на Северном Кавказе за 30 лет похищены и пропали без вести от 7,5 до 8 тысяч человек, а в Ингушетии с 2003 года - 230 человек

"Эти преступления стали возможны только потому, что вертикаль власти выстроена так что безнаказанность и вседозволенность распространяется на силовые структуры и представителей органов власти. Эти люди не дают расследовать, а порой и прикрывают эти преступления. Многим кажется из них, что пройдет время. все забудется, боль утихнет. Но боль не утихает", отметил он.

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