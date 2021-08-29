Волгоградские активисты потребовали отменить закон о СМИ-иноагентах

29 августа 2021, 19:01

Включение независимых и оппозиционных СМИ в перечень иноагентов обрекает читателей на получение информации только из провластных медиа, указали активисты на одиночных пикетах в Волгограде, призвав отменить закон о СМИ-иноагентах. Большинство прохожих сочли требования пикетчиков обоснованными.

Как писал "Кавказский узел", несколько волгоградских активистов регулярно проводят на аллее Героев одиночные пикеты с критикой действий региональных и федеральных властей и в поддержку других активистов. Так, 25 августа активистки Тамара Гродникова, Нина Шубина, Ольга Макарычева и Наталья Дорожнова на пикетах потребовали отменить штраф в 150 тысяч рублей участнице акций в защиту Волго-Ахтубинской поймы Галине Тихенко.

Пикеты в поддержку СМИ провели четыре волгоградца

Четыре активиста провели сегодня на аллее Героев в центре Волгограда одиночные пикеты с критикой закона об иноагентах. Так, Тамара Гродникова расставила на лавочках плакаты: "Руки прочь от Дождя*", "Это Важные Истории*", "SOS!!! Давление на СМИ!!!", "Медуза* в море не утонет" и другие. У Владимира Тельпука были плакаты с критикой действующей власти. Нина Шубина стояла с плакатом: "Ст. 29 Конституции. Каждому гарантируется свобода мысли и слова", а Ольга Макарычева держала плакат: "Свободу слова", передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикетов.

Телеканал "Дождь" и проект "Важные истории" внесены в реестр СМИ-иностранных агентов 20 августа. Российская власть последовательно награждает ярлыком "иноагента" наиболее качественные медиа, рассказывающие о происходящем в России самостоятельно, не ожидая на то кремлевских методичек, и, таким образом, ярлык "иностранного агента" стараниями властей все более становится знаком качества, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" заявлении журналистского объединения "Синдикат-100", в которое входит более 30 федеральных и региональных СМИ.

Закон о СМИ-иноагентах – "позорный для государства и для общества", сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова. "Этот закон направлен на дальнейшее истребление источников информации, отличных от провластных. То есть, по сути, закон о СМИ-иноагентах лишает нас, граждан, объективной информации об окружающем мире, которая формируется посредством сравнения и анализа различных фактов и часто оппозиционных друг другу точек зрения. Я надеюсь, что правозащитникам удастся создать прецедент для широкого публичного и профессионального обсуждения, и этот закон будет в ближайшие сроки аннулирован, а пострадавшие от правового беспредела СМИ и журналисты, равно как НКО, получат полную моральную компенсацию", – пояснила она.

Пикетчики, по ее словам, требуют отменить законы об иноагентах – НКО, СМИ и физических лицах. "Я часто смотрю телеканал "Дождь"*. Меня поражает высокий профессионализм команды канала. В основном это молодые люди, очень талантливые, творческие. Я не всегда соглашаюсь с точкой зрения их героев, однако благодаря профессиональному ведению дискуссий получаю массу полезной для себя информации, которая помогает мне сделать собственные выводы о происходящем в стране более объективно и полноценно. То же самое касается "Важных историй"*. Но это такое издевательство – заставить человека, признанного иноагентом, публиковать сообщение об этом под каждым своим постом и комментарием, даже если он рассказывает о своей семье, детях, котиках или посещении художественной выставки", – сказала Тамара Гродникова.

СМИ-иноагент – иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента. Деятельность СМИ-иноагентов регулируется законом "О средствах массовой информации", а реестр СМИ-иноагентов ведет Минюст России. В реестр могут быть включены сами информационные ресурсы, российские юрлица, которые созданы для распространения материалов этих СМИ в России, а также физические лица. Сообщения и материалы СМИ-иноагента должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой, чтобы информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств, говорится в разъяснении, размещенном 23 апреля 2021 года на сайте Роскомнадзора.

Гродникова также выразила сожаление в связи с тем, что "из-за политического преследования закрыли [издание] "Проект", признанный нежелательной организацией". "Я требую от государства дать публично разъяснения касательно каждого конкретного проекта и организации, которые оно признаёт нежелательными на территории России. Для кого нежелательны? Если для общества, то почему у нас не спрашивают ни нашего мнения, ни нашего согласия?" – задалась вопросом активистка.

По словам Гродниковой, пикетчики обращаются "ко всем СМИ, пострадавшим от политического преследования и правового беспредела". "Если они собираются обратиться к властям с жалобой, мы поставим под этой жалобой свои подписи, мы хотим, чтобы наше мнение – читателей, потребителей их услуг – было принято во внимание. По крайней мере, уже сейчас мы заявляем – решение властей касательно СМИ имеет к нам самое непосредственное отношение, и мы против таких непродуманных, незаконных и несправедливых решений. Эти решения самым прямым образом ущемляют интересы общества. По сути, оппозиции не оставили площадок, чтобы она могла публично высказаться", – сказала Тамара Гродникова.

Активист Владимир Тельпук предположил, что "массовое закрытие СМИ связано с выборами", намеченными на сентябрь. "СМИ, которые говорят правду, целенаправленно признают иностранными агентами, чтобы их голос не был слышен", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Реестр СМИ-иноагентов, размещенный на сайте Минюста, по состоянию на 29 августа, насчитывает 43 пункта. Девять СМИ были включены в реестр в 2017 году, одно – в 2019 году, семь СМИ и физлиц – в 2020 году, остальные 26 – с апреля по август 2021 года.

Нина Шубина считает, что "власть сама нарушает Конституцию по свободе слова, по правам человека". "Лишают СМИ права выступать, хотят заткнуть рот всем. Чем ближе к выборам, тем сильнее репрессии", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Макарычева обратила внимание, что признанные иноагентами СМИ являются "альтернативой государственным СМИ". "Они транслируют альтернативные точки зрения. Закрыв такие СМИ, власть окончательно лишила оппозицию площадок, на которых она может высказаться".

Активистка Юлия Володина, которая пришла поддержать пикетчиков, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "деление людей на иноагентов и нормальных" напомнило ей о практике объявления людей врагами народа. "Деление идет уже напрямую. Есть какие-то хорошие люди, а есть иностранные агенты. Это совершенно несправедливое деление... Использование этого закона нелогичное и выборочное. Размытость формулировок приводит к тому, что любой человек начинает побаиваться, потому что его завтра могут признать иноагентом. Получается, что это приравнивается к врагам народа. И как нам дальше жить?" – сказала она.

Прохожие подтвердили, что термин "иноагент" ассоциируется с "врагами народа"

Полицейские проверили документы Тамары Гродниковой и наблюдали за пикетчиками издалека. Прохожие в основном только читали плакаты Гродниковой, не комментируя их, но возле плакатов Владимира Тельпука развернулась дискуссия.

Так, мужчина, представившийся корреспонденту "Кавказского узла" Олегом, заявил, что "мы не достойны даже грамма обсуждения этого человека", и указал при этом на плакат с фамилией Путина. "Потому что этот человек возобновил дыхание моей страны. Это фундаментальное мое убеждение. И никого в ближайшее время не вижу на этом посту. Я ему верю. Пусть есть какие-то нюансы, не без этого – это жизнь, это мир, это люди – обратите на это внимание, – масса людей", – сказал он.

Олег отказался назвать род своих занятий. На вопрос Тельпука, как он относится к повышению пенсионного возраста, мужчина ответил, что "это сложный вопрос".

С критикой плакатов Тельпука выступила также пенсионерка, назвавшая пикетчика "идиотом". Группа школьников сфотографировалась рядом с Тельпуком, а женщина, которая была вместе с ними, сказала: "А я считаю, что он прав".

Пенсионерка Анна Ярославовна сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что обычно смотрит местное телевидение и читает газеты, а про иноагентов не слышала. "Это какие иноагенты, вроде как враги народа? Нет, таких я не знаю", – сказала пенсионерка.

Студент Михаил сказал корреспонденту "Кавказского узла", что часто "заходит" на "Дождь"* и читает "Медузу"*. "Не могу сказать, что читаю такие издания целенаправленно, но когда мне попадаются интересные ссылки на них, всегда просматриваю. Это очень постыдное какое-то явление – "иноагент". Это как врагами народа раньше называли. Но я думаю, если издание признали иноагентом, это только поднимет его рейтинг. Не знаю уж, как будут жить люди с таким званием. Но в сети видел аккаунты, где люди писали, что они иноагенты, поэтому и так, наверно, можно жить", – сказал молодой человек.

Менеджер Сергей рассказал, что чаще всего читает новости в интернете. "Просматриваю "Коммерсант", "Спорт-экспресс", могу почитать ссылки, которые попадаются в соцсетях. Новости по госканалам не смотрю принципиально и стараюсь, чтобы дома эти каналы не были включены. Потому что у меня дети, и я хочу, чтобы они учились думать головой, а не пропагандой. Слышал, что многие СМИ стали признавать иноагентами, как я понял, в основном из-за финансирования. Я думаю, их будет не хватать, потому что там были разные точки зрения, а это хотя бы интересно. Иногда смотрел "Дождь"*, редко, правда, но эфиры интересные", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина отметил, что "не против пикетчиков". "Имеют право [пикетировать], даже хорошо, что они есть, а то совсем скучно", – сказал он.

Медсестра Ангелина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "краем уха" слышала о статусе иноагента. "Но кто там конкретно, не знаю. Новости почти не смотрю. Работа – дом – дача, такая жизнь", – пояснила она.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

* издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов.