Журналисты. Фото: pixabay.com

20 августа 2021, 19:58

Синдикат-100: "Дождь" и "Важные истории" получили клеймо иноагентов

Заявление “Синдиката-100” в поддержку телеканала "Дождь" и проекта "Важные истории", внесенных в реестр СМИ-иностранных агентов.

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Очередная новость на исходе недели: телеканал "Дождь" и "Важные истории" объявлены иноагентами. Уже не поражает, в безумии этом есть система. Российская власть последовательно награждает этим ярлыком наиболее качественные медиа, которые позволяют себе рассказывать о происходящем в России самостоятельно, не ожидая на то кремлевских методичек. Таким образом, ярлык «иностранного агента» стараниями властей все более становится знаком качества.

Мы понимаем, что бессмысленно обращаться к тем, кто инициирует это безумие, с требованием его остановить. Мы понимаем, что сегодняшние получатели статуса иноагента - не последние. Мы понимаем, что есть задача поставить всю российскую прессу под полный государственный контроль.

Мы выражаем солидарность с коллегами из "Дождя"* и "Важных историй"*. Мы будем продолжать свою работу в соответствии с принципами честной журналистики, что бы на этот счёт ни решали в Кремле.

Люди, которые принимают эти решения, давно не понимают страны, в которой живут, и действуют не в ее интересах. Если разобраться по существу, настоящие иноагенты они, а не медиа, к которым прикрепляется сегодня этот ярлык.

* - издания внесены Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов 

источник: источник: Журналистское объединение "Синдикат-100" (в объединение входит более 30 федеральных и региональных СМИ)

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