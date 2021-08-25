Волгоградские активисты провели пикеты в знак солидарности с Галиной Тихенко

25 августа 2021, 17:04

В центре Волгограда состоялись четыре одиночных пикета в поддержку участницы акций в защиту Волго-Ахтубинской поймы Галины Тихенко, оштрафованной Краснослободским городским судом на 150 тысяч рублей. Защита представила в суде доказательства фальсификации протокола в отношении Тихенко, на основании которого было принято решение о штрафе, сообщил общественный защитник.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Краснослободский райсуд признал Галину Тихенко виновной в повторном нарушении правил проведения пикета на сходе в защиту Волго-Ахтубинской поймы и оштрафовал на 150 тысяч рублей. Защита обжаловала это решение. Апелляционная инстанция должна отменить решение о штрафе Галине Тихенко за участие в сходе защитников Волго-Ахтубинской поймы, заявил на одиночном пикете 22 августа волгоградский активист Владимир Тельпук.

В Центральном районе Волгограда на пересечении Аллеи Героев и проспекта им.Ленина четыре гражданских активистки провели одиночные пикеты. Главное их требование – прекратить судебное преследование пенсионерки из Волжского Галины Тихенко, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Гражданская активистка Тамара Гродникова демонстрировала плакат "Я/МЫ Галина Тихенко. Гражданская активистка". "Мы требуем отменить штраф Галине Тихенко. Считаем его незаконным, необоснованным и нарушающим всякие представления о морали. Надежда умирает последней. Я надеюсь, что штраф ей отменят. Хотя опыт показывает, что суд обычно оставляет решение первичной инстанции", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

Она считает, что судебное решение в отношении Тихенко является политически мотивированным. "Наш суд не самостоятелен. Любое решение принимается по отмашке сверху, каким бы оно ни было", - сказала активистка.

В 100 метрах от Гродниковой пикет проводила Нина Шубина с плакатом "Активистке Г.Тихенко вменили штраф 150 000 рублей за защиту поймы (статья 20.2 часть 8)". "Выражаю свое возмущение несправедливым судебным решением. Слежу за ситуацией. Солидарна с позицией Тихенко", - заявила Шубина корреспонденту "Кавказского узла".

Одиночный пикет проводила и пенсионерка Ольга Макарычева. Она держала в руках плакат "Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии". "[Тихенко] подняла голос в защиту поймы, вот и получила штраф. Там (в природном парке) существующую дорогу надо расширять, а не строить объездную. Об этом было и решение ЮНЕСКО. Должны были [заказчики дороги] общественность ознакомить и с проектом, и с ходом работ. Но работы уже ведутся. Вот пострадала женщина (Тихенко). Она там все время в поле стояла одна. Недоразумение какое-то", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На другой стороне проспекта Ленина проводила пикет в поддержку Тихенко Наталья Дорожнова.

Прохожие интересовались требованиями протестующих. Безработный Андрей Беляев поддержал требования участниц пикетов. Он впервые услышал о том, что за проведение одиночного пикета суды штрафуют такими высокими штрафами. "150 тысяч (рублей) ей присудили? Но это же бесчеловечно. Где пенсионерка возьмет такие деньги? Что-то в нашей консерватории не так, как говорил один юморист", - сказал Андрей Беляев. "Я тоже выступаю против строительства дороги на месте пойменных дубрав. И что, меня тоже вот так могут наказать? Неадекватно и несправедливо", - отметила супруга Беляева Алевтина.

В начале 2021 года Минприроды России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, но в июне стало известно, что Минприроды разрешило строить дорогу через пойму, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты неоднократно проводили акции протеста, а 8 августа установили палатки в непосредственной близости от места, где запланировано строительство дороги. 10 августа чиновники изъяли эти палатки и возбудили против активистов административное дело, а защитники поймы пожаловались на действия чиновников в полицию.

Проходивший мимо студент сказал, что ничего не знает о строительстве дороги. "Ничего не знаю ни про эту женщину, ни про дубравы, ни про строительство дороги. Я далек и от политики, и от политической активности. И на выборы я не пойду", - выразил свое отношение к пикету студент социально-педагогического университета Алексей.

Сочувствие Тихенко высказал пенсионер Анатолий Прокопенко: "Суды наши выносят часто неправосудные решения. С этим уже все свыклись. Жалко, конечно, женщину (Галину Тихенко). Но я лично ей ничем помочь не могу. Сам в помощи нуждаюсь".

Защита настаивает на отмене решения суда первой инстанции

В 14.20 мск активисты свернули плакаты и направились к зданию областного суда. Здесь их ждала Галина Тихенко и ее общественный защитник Иван Иванов.

Галина Тихенко была бледна. Она плохо себя чувствовала. "У меня депрессия с момента, как меня оштрафовали, пониженное давление. Не знаю, как буду выплачивать штраф. Если не выплачу - его удвоят. 300 тысяч рублей для меня совсем неподъемная сумма. Решение Краснослободского суда считаю необоснованным и несправедливым", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, волгоградские активисты предложили ей материальную помощь для выплаты штрафа. Но Тихенко попросила их не торопиться и дождаться решения апелляционного суда.

Решение суда первой инстанции должно быть отменено, так как "протокол в отношении Тихенко полицейские составили с грубейшими нарушениями", заявил Иван Иванов. Он пояснил, что оказывает юридическую защиту активистки на безвозмездной основе.

В 14.45 мск в зал суда допустили только участников процесса. Группу поддержки и корреспондента в суд не пустили, сославшись на карантинные меры.

В 15.40 мск судебное заседание закончилось. По словам Иванова, судья Синицын "был удивлен предоставленными нами доказательствами о фальсификации протокола, составленного в отношении моей подзащитной". "У сотрудницы полиции Абашкиной, которая эта протокол составила, после наших слов о фальсификации затряслись руки. Она подтвердила суду, что Тихенко действительно говорила ей о проблемах со слухом, что является важным фактом в ее защиту. Судья предоставил время Абашкиной на то, чтобы она подготовила объяснения по поводу заявленных нами фактов о сделанной ею фальсификации. Дали время до 2 сентября. На эту дату назначено следующее заседание", сообщил Иванов корреспонденту "Кавказского узла".

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