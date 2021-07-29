Дело Иритова: ни земли, ни воли

29 июля 2021, 22:10

2 августа суд в Кабардино-Балкарии вынесет приговор Аслану Иритову — главе общественной организации «Вольный аул», которая добивается распределения земельных участков нуждающимся жителям Нальчика. История района Вольный аул, борьбы за землю, преследования Аслана Иритова и его брата — в справке «Кавказского узла».

Дело Аслана Иритова

Суд над Асланом Иритовым продолжается в Нальчикском городском суде. В последнем слове Иритов заявил о своей полной невиновности. Оглашение приговора назначено на 2 августа 2021 года. 25 июня гособвинитель предложила приговорить его к двум годам колонии общего режима. Адвокат Иритова призвал полностью его оправдать.

После шести месяцев под домашним арестом ему разрешили свободное передвижение и общение. 25 февраля 2019 года он был удален из зала суда «за нарушение порядка», 1 марта в его дело вступил адвокат Султан Тельхигов, которому дали время ознакомиться с материалами дела до 1 апреля, в этот день выяснилось, что Иритов удален до конца процесса. Аслану было отказано в отводе судьи «за необъективность».

Независимый московский судмедэксперт, которого допросили во время заседания в сентябре 2019 года, отметил, что ранее представленное медицинское заключение вызывает у него сомнения, а установленный Губашиеву диагноз «сотрясение головного мозга» не имеет достаточных объективных подтверждений. «В исследованных медицинских документах он ничем не обоснован, указаны лишь субъективные жалобы пациента, как головная боль, чувство тошноты, общая слабость», — отметил он и добавил, что рана нижней губы Губашиева не является опасной для жизни и здоровья.

Адвокат Тельхигов отмечал пропажу медицинской карты Губашиева, на основании которой делала выводы экспертиза обвинения. По данному вопросу в суде допрашивали начальника медчасти МВД КБР. Он в итоге предоставил дубликат карты, якобы восстановленный по медицинским журналам — в соответствии с ней Губашиев действительно получил сотрясение и более 21 дней проходил лечение. Эти сведения полностью соответствуют тем, что изложены в подвергшемуся критике медицинскому заключению.

При этом судья удовлетворил ходатайство защиты о признании недопустимым доказательством ранее проведенную обвинением с нарушением УПК лингвистическую экспертизу.

Вольный аул

Пригородное село возле Нальчика присоединили к городу в начале 1970-х годов, сохранив, впрочем, совхоз «Нальчикский» и земельные угодья. Совхоз стал миллионером – свой консервный завод, сеть магазинов, микрорайон пятиэтажных домов и 2 000 постоянных работников. А в земельные угодья входил даже буковый лес .

В 1991 году председателя колхоза Черкеса Мовсесяна сняли, - вспоминал Аслан Иритов – власти поставили «своих», стадо пустили под нож, буковый лес – под топор. А к 2010 году окончательно обанкротили и включили Вольный аул в Нальчик уже в качестве района, отобрав сотни гектаров совхозной земли.

«Нас номинально присоединили к городу, однако мы остались сельскими жителями - ни в городе мы не интегрированы, ни здесь у нас ничего нет - ни производства, ни земли для сельского хозяйства», - пояснял Иритов .

Земельный спор

В июне 2017 года глава республики Юрий Коков пообещал передать землю жителям Вольного аула, которые давно на нее претендовали. Инициативная группа из их числа подготовила необходимые документы для этого. Земли сельхозназначения уже перевели в категорию ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и включили в Генеральный план развития столицы республики .

Администрация города с такой постановкой вопроса не согласилась, мотивируя тем, что поселок уже часть города, где 1,5 тысячи льготников стоят в очереди. То, что у вольноаульцев есть своя очередь (1 350 семей), администрация признает, но не считает, что у бывших сельчан есть привилегии перед другими горожанами. А по закону распределить земельные участки без торгов они не могут.

12 декабря 2017 года организация местных жителей НКО «Вольный аул» подала заявку на участие в аукционе на право аренды земли, но не была допущена к торгам сначала по представлению Минюста КБР, назвавшего НКО экстремистской и арестовавшего ее счета. Впоследствии претензии к «Вольному аулу» со стороны Минюста были сняты, однако в новом аукционе на право аренды участка земли площадью 96,6 гектара организация не смогла принять участия из-за суммы задатка, которая составила 15 миллионов рублей.

Попытки оспорить действия администрации в судах успеха пока не принесли. Так 20 июня 2019 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил, что действия администрации Нальчика были правомерны, в том числе по распределению земельных участков между жителями других районов Нальчика.

Митинг за землю и волю

31 октября 2017 года активисты НКО «Вольный аул» планировали провести митинг у здания городской администрации. Однако накануне руководителю Аслану Иритову, который подал властям соответствующее уведомление, было отказано в согласовании митинга на основании того, что указанное в заявке место не входит в перечень «специально отведенных для массового присутствия граждан с целью публичного выражения общественного мнения». Как позже утверждали Иритов и активисты, получив отказ в согласовании мероприятия, они и не собирались его проводить.

31 октября, уже после задержания Иритовых, активисты все-таки провели митинг перед зданием мэрии Нальчика, но их разогнал ОМОН. Администрация считает, что активисты нарушили закон: вышли на несанкционированный митинг и делали призывы «политического характера». 1 ноября Нальчикский горсуд оштрафовал на 15 тысяч рублей лидера «Вольного аула», признав его виновным в организации несогласованного митинга. Сам Аслан Иритов и другие активисты утверждают, что это была реакция людей на его задержание.

Предупреждение с задержанием

31 октября 2017 года в 7 утра во двор братьев Иритовых пришла группа силовиков из 12 человек, в том числе глава республиканского угрозыска Заур Крымуков, начальник республиканского Центра по противодействию экстремизму Алим Сарбашев, его заместитель Хамидби Губашиев, заместитель начальника экспертно-криминалистического отдела управления МВД России по Нальчику Азамат Гергоков, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних управления МВД по Нальчику Аскер Докшукин. Также недалеко от дома расположилась группа из семи человек бойцов СОБР Росгвардии.

Только трое из вошедших во двор были в форме и только один - Докшукин - показал документы после настойчивых требований дочерей Иритова. Хозяев домовладения также возмутило, что полицейские, вошедшие без разрешения во двор, начали сразу вести видеосъемку, не давая никаких разъяснений. Полицейские потребовали предъявить им домовую книгу, женщины просили их покинуть частную территорию. Одна из дочерей Иритова также вела видеосъемку.

В это время из дома вышел возмущенный поведением правоохранителей Беслан Иритов. Началась ссора. В тот момент, когда во двор ворвались вооруженные бойцы СОБРа в масках, из второго дома на шум (братья живут в соседних домах в одном дворе) выбежал Аслан и ссора переросла в потасовку. В результате братьев скрутили и погрузили в микроавтобус, который стоял недалеко от дома.

В итоге пострадали двое полицейских и члены семьи Иритовых: у Беслана медики зафиксировали перелом двух ребер, Аслану разбили лицо, у жены Аслана Марины — перелом пальца (на медосвидетельствовании это признали вредом здоровью средней тяжести), а дочь Аслана Анжелика при ударе лицом об асфальт получила сотрясение головного мозга. Сотрудники полиции Крымуков и Губашиев прошли судебно-медицинскую экспертизу, согласно которой у первого диагностировали посттравматический ларингит (который он лечил три недели) и ушиб гортани, а у второго — сотрясение мозга и ушиб губы .

Версия силовиков

Объяснения, которые полицейские давали следователю и их показания в суде почти дословно повторяли друг друга . Из них следует, что они пришли вручить Аслану предупреждение о незаконности планируемого им и активистами из его организации митинга.

Вышедшая на стук в калитку женщина сказала, что Аслан там больше не живет. Они не поверили, потребовали домовую книгу и документы всех, кто находился внутри. Домочадцы, в том числе женщины, вели себя агрессивно, разговаривали на повышенных тонах, угрожали, нападали на них, били. Полицейские же только защищались. Произошла потасовка. Отряд СОБР, который то ли случайно оказался рядом, то ли сопровождал их (версии разнятся), пришел на помощь.

Дело братьев

Аслана и Беслана Иритовых доставили в городской отдел полиции, но в тот же день отпустили . 1 ноября 2017 года против них возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

7 ноября обоим братьям избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 31 декабря (позже мера продлевалась — в общей сложности до шести месяцев). 23 ноября это решение было отменено, и с братьев были сняты специальные браслеты . 3 декабря следователь вызвал их на ознакомление с результатами экспертиз, но вместо этого по его постановлению они были задержаны и помещены в ИВС на трое суток. Защита посчитала это решение абсурдным и незаконным и обжаловала его по ст. 125 УПК РФ. Нальчикский горсуд перевел Иритовых вновь под домашний арест до 30 января 2018 года. Позднее дело Беслана Иритова было выделено в отдельное производство.

6 марта 2018 года Аслану Иритову было предъявлено дополнительное обвинение по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), а часть 1 статьи 318 переквалифицирована на более тяжкую вторую (применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителей власти). Якобы он публично оскорбил Крымукова и ударом головы нанес травмы Губашиеву .

Это обвинение сильно отличается от первоначального, согласно которому Аслан, у которого ампутированы кисти обеих рук, схватил ими за горло сотрудника СОБРа и душил его, «сдавливая пальцы рук».

Адвокат «Комитета против пыток» Альберт Кузнецов, ранее защищавший Аслана Иритова, рассказал, что такая формулировка изначально была во всех материалах уголовного дела, однако документы исправили после того, как очевидная нелепость привлекла внимание журналистов .

Первый адвокат, Инна Голицына, был предоставлен Аслану Иритову после его обращения на юридический онлайн-сервис «Кавказского узла».

На видеозаписи, сделанной полицией, видно, как при падении Аслан культей левой руки схватил за шею одного из бойцов СОБР в маске. Но, ни на этом видео, ни на том, что снимала дочь Иритова, не видно, чтобы у Губашиева было разбито лицо и тем более, что Иритов наносит ему удар. Эти видеоматериалы тщательно изучили эксперты и они пришли к выводу, что Иритов вообще не мог нанести указанные травмы полицейскому .

Приговор Беслану Иритову

Инкриминируемое Беслану деяние — якобы он душил Крымукова — осталось прежним. 26 октября 2018 года Нальчикский городской суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Данный срок суд счел уже отбытым, так как все это время Беслан находился под домашним арестом. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил приговор в силе. Иритов свою вину не признал. Сотрудник «Комитета против пыток» Константин Гусев заявлял, что обвинение не предоставило объективных доказательств вины осужденного. Например, на видеозаписях видно, как Иритов, Губашиев и Крымуков разговаривают на повышенных тонах, но в потасовку не вступает и никого не душит.

Волокита с превышением полномочий

12 января 2018 года из уголовных дел в отношении Аслана и Беслана Иритовых в отдельное производство были выделены материалы, содержащие сведения о преступных действиях сотрудников МВД и Росгвардии. В возбуждении уголовного дела «за отсутствием состава преступления в действиях полицейских» отказывали пять раз.

Эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова в ходе инцидента было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова Марины Иритовой - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика. Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе Иритова, однако Пятый Кассационный суд в Пятигорске в марте 2021 года постановил пересмотреть это решение. Дело возвращено в Нальчикский городской суд на новое рассмотрение.

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