Беслан Иритов. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

18 декабря 2018, 20:02

Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался изменить приговор Беслану Иритову

Высшая судебная инстанция Кабардино-Балкарии оставила без изменений приговор брату главы общественной организации "Вольный аул" Беслану Иритову, признанному виновным в применении насилия к полицейским.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября суд вынес решение по делу Беслана Иритова, обвиненного в применении насилия к сотрудникам полиции, и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. При этом суд счел данный срок уже отбытым. Обвинение не смогло представить объективных доказательств вины Беслана Иритова, однако суд в своем приговоре не учел этого, считает сотрудник "Комитета против пыток" Константин Гусев.

Против Аслана (инвалида, у которого нет кистей рук) и его брата Беслана Иритовых были выдвинуты обвинения в избиении полицейских 31 октября 2017 года. Потерпевшими по делу признаны замначальника Центра "Э" и начальник угрозыска. По их показаниям, силовики с автоматами пришли к главе общественной организации "Вольный аул" Аслану Иритову вручить предостережение о незаконности несанкционированных митингов. Дело Беслана Иритова о применении насилия к представителю власти было выделено в отдельное производство. По данным защиты, видеозаписями подтверждается, что Беслан Иритов никакого насилия к полицейским не применял.

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить апелляцию Беслана Иритова. На заседании было оглашено только решение, без мотивировочной части. Однако адвокат Александр Караваев, представляющий интересы Беслана Иритова при поддержке "Комитета против пыток", уже заявил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен обжаловать решение в вышестоящих судах.

Сегодня же в Нальчикском городском суде должно было начаться повторное рассмотрение жалобы на отказ следствия возбудить уголовное дело против сотрудников полиции, принявших участие в потасовке во дворе Иритовых. Однако заседание перенесли на 20 декабря.

В потасовке с силовиками Аслан Иритов и его дочь Анжелика получили легкие травмы, у его жены Марины Иритовой оказался сломан палец, а у брата Беслана Иритова - ребро. Нальчикский горсуд признал законным отказ следствия возбуждать дело против силовиков, однако 11 декабря Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил заново рассмотреть этот вопрос в горсуде.

Напомним, что организация "Вольный аул" добивалась выделения земельных участков нуждающимся жителям одноименного микрорайона Нальчика. В конце 2017 года, когда глава организации Аслан Иритов был обвинен в применении насилия к полицейским, Минюст по Кабардино-Балкарии заподозрил "Вольный аул" в экстремизме. Впоследствии претензии к "Вольному аулу" со стороны Минюста были сняты, однако организация не смогла принять участия в новом аукционе из-за суммы задатка, которая составила 15 миллионов рублей. Эту сумму представители "Вольного аула" назвали завышенной.

Примечание:

"Антимонопольщики приостановили земельные торги в Вольном ауле", "Антимонопольщики признали законным повторный недопуск "Вольного аула" к торгам", "Суд разрешил Беслану Иритову выйти на свободу под залог".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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