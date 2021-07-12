Защита призвала суд полностью оправдать Аслана Иритова

12 июля 2021, 19:03

Вина главы общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова в избиении замначальника центра "Э" не подтверждена ничем, кроме показаний самих силовиков, заявил в суде адвокат активиста и попросил полностью оправдать подсудимого.

"Кавказский узел" писал, что на заседании 25 июня гособвинитель призвала суд в Нальчике признать главу общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова виновным в нападении на начальника управления Центра "Э" и приговорить его к двум годам колонии общего режима.

31 октября 2017 года, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Иритову явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. По версии обвинения, инвалид Иритов, у которого нет кистей обеих рук, нанес травму средней тяжести заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Сам Иритов жаловался на то, что травмы получили члены его семьи, и добивается уголовного преследования силовиков, а свою вину не признает.

Адвокат указал суду на пристрастность свидетелей обвинения

Закон нарушили сами представители правоохранительных органов, которые 31 октября 2017 года вторглись на территорию домовладения Иритова, указал на сегодняшнем заседании адвокат Аслана Иритова Султан Тельхигов. Защитник указал, что в ходе судебного следствия так и не удалось выяснить, кем и каким образом была сформирована данная группа, кто ею руководил, с какой целью было привлечено подразделение ОМОН. "Вручение предупреждения - это полномочия сотрудников участковых служб", - подчеркнул адвокат.

При этом, указал Тельхигов, в материалах дела имеется текст предупреждения от 28 октября 2017 года, из которого следует, что Аслан Иритов уже был проинформирован о недопустимости проведения митинга.

Адвокат привел положения закона "О полиции", согласно которому основанием для проникновения на территорию домовладения без разрешения собственника является угроза жизни человека, необходимость задержания преступника или пресечение преступления, а также установление обстоятельств несчастного случая. Во всех иных случаях проникновение сотрудника полиции на территорию домовладения без разрешения собственника является превышением им должностных полномочий, указал Султан Тельхигов.

Во двор частного дома Иритовых, по словам адвоката, проникли, как минимум, более 12 силовиков. "И в данном случае имеет место не что иное, как превышение должностных обязанностей <силовиками>, двое из которых по данному уголовному делу проходят потерпевшими, а 10 - свидетелями обвинения", - заявил адвокат. Он добавил, что судебно-медицинские экспертизы подтвердили и причинение членам семьи Иритова телесных повреждений.

Показания свидетелей обвинения не совпали при описании места и времени нанесения Иритовым удара головой Губашиеву, причем об этом свидетельствовали сотрудники полиции, то есть заинтересованные лица, ряд из которых находился в подчинении, то есть в служебной зависимости от потерпевшего, отметил Тельхигов. В связи с этим защитник обратил внимание суда на показания соседа Иритовых - Карданова.

"Карданов однозначно пояснил, что при вышеуказанных событиях он не видел, чтобы его сосед Иритов Аслан у себя во дворе кому-либо наносил удар головой. Показания указанного свидетеля обвинения полностью совпадают и с показаниями свидетелей защиты, которые также были очевидцами данных событий и в ходе допроса в суде пояснили, что мой подзащитный никому никаких ударов не наносил", - сказал адвокат.

Поскольку показания самого Иритова, его родственников и свидетеля Карданова полностью противоречат показаниям полицейских, проходящих свидетелями обвинения, суду необходимо устранить имеющиеся противоречия, а те, что устранить невозможно, следует трактовать в пользу Иритова, заявил Тельхигов. При этом, по мнению адвоката, возможность устранить противоречия имеется, поскольку в материалах дела есть видеозапись событий.

"Как показывает посекундное исследование указанной видеозаписи, Аслан Иритов удар головой никому не наносил, и более того, не имел физической возможности этого сделать. Также в указанный период потерпевший Губашиев не зафиксирован на кадрах данной видеозаписи", - указал адвокат.

Ранее суд назначал повторную лингвистическую экспертизу, чтобы определить, носили ли произнесенные Иритовым на кабардинском языке выражения во дворе его дома оскорбительный характер. Защита добилась исключения результата этого исследования из числа доказательств, так как пункты выводов эксперта противоречат друг другу, а сам специалист не владеет кабардинским языком. На заседании суда 30 мая врач-невролог медсанчасти МВД Кабардино-Балкарии Танзиля Балаева затруднилась ответить на большинство вопросов защиты по поводу расхождений в заключении судмедэкспертизы и дубликате карты начальника Центра "Э" Хамидби Губашиева, который проходит по делу Аслана Иритова как потерпевший.

Защита трактует выводы судмедэкспертов в пользу Иритова

Тельхигов проанализировал заключение судмедэкспертизы и пришел к выводу, что "в ходе судебного следствия причинно-следственная связь между раной нижней губы и сотрясением головного мозга Губашиева не была установлена". Также, по мнению адвоката, при назначении судебно-медицинской экспертизы были нарушены права Иритова, поскольку он, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, не был ознакомлен с постановлением о назначении экспертизы до начала ее производства, что лишило его возможности заявить отвод эксперту, или ходатайствовать о производстве экспертизы в другом экспертом учреждении, или ходатайствовать о том, чтобы поставить перед экспертом свои вопросы.

Адвокат также напомнил о пропаже амбулаторной карты Губашиева, на основании которой сделал свои выводы судмедэксперт. "История с пропажей данной карты так и осталась нераскрытой загадкой, которую не удалось прояснить ни в ходе служебной проверки, ни в ходе судебного следствия. Причем таким же таинственным образом исчезла и амбулаторная карта Крымукова, которая хоть и не фигурировала в данном уголовном деле, но имела значение по уголовному делу по этим же событиям - в отношении Беслана Иритова", - отметил Тельхигов.

Он обратил внимание суда на заключение независимого специалиста, который в своих выводах указал, что рана слизистой нижней губы Губашиева относится к категории поверхностных повреждений, не причинивших вред здоровью, Установленный же потерпевшему диагноз «сотрясение головного мозга», по мнению указанного специалиста, в медицинских документах не имеет объективного подтверждения.

Адвокат разъяснил безосновательность обвинения в оскорблении представителя власти

Адвокат сказал, что он согласен с гособвинителем в том, что истек срок давности привлечения Иритова к уголовной ответственности по уголовной статье об оскорблении представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Аслана Иритова следует освободить от наказания по этой статье, но не из-за срока давности, сказал Тельхигов. "В соответствии со статьей 319 УК, публичным оскорблением представителя власти является оскорбление при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением", - подчеркнул защитник, отметив, что Крымуков в находился во дворе Иритовых не в качестве начальника Управления уголовного розыска МВД Кабардино-Балкарии. Его действия во дворе Иритовых не были предусмотрены его должностным регламентом, добавил адвокат. "В служебном регламенте начальника угрозыска отсутствует такая обязанность, как вручения гражданам предупреждений о недопустимости нарушения федерального законодательства", - пояснил он.

Кроме того, Крымуков был одет в гражданскую одежду и при этом не представлялся, не предъявлял удостоверения, указал адвокат. "Следовательно, ни Иритов Аслан, ни остальные члены его семьи не были уведомлены, что данный потерпевший является сотрудником полиции, то есть представителем власти. Также не доказано, что слова Иритова Аслана оскорбили потерпевшего. При таких обстоятельствах, считаю, что в действиях моего подзащитного отсутствует состав преступления, предусмотренного статьей 319 УК", - заключил адвокат.

Он заявил ходатайство о полном оправдании Иритова. В случае, если суд все же признает Иритова виновным, адвокат просил учесть в качестве смягчающего обстоятельства противоправность поведения потерпевшего, а также то, что подсудимый положительно характеризуется, ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет инвалидность и нуждается в постоянной посторонней помощи.

Ожидается, что на следующем судебном заседании, 22 июля, в прениях выступит сам Иритов.