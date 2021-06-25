Обвинение запросило для Аслана Иритова два года колонии

25 июня 2021, 16:20

Гособвинитель призвала сегодня суд в Нальчике признать главу общественной организации "Вольный аул" Аслана Иритова виновным в нападении на начальника управления Центра "Э" и приговорить его к двум годам колонии общего режима.

"Кавказский узел" информировал, что Аслан Иритов обвинен в избиении полицейских 31 октября 2017 года. Суд назначал повторную лингвистическую экспертизу, чтобы определить, носили ли произнесенные Иритовым на кабардинском языке выражения во дворе его дома оскорбительный характер. Защита добилась исключения результата этого исследования из числа доказательств, так как пункты выводов эксперта противоречат друг другу, а сам специалист не владеет кабардинским языком. На заседании суда 30 мая врач-невролог медсанчасти МВД Кабардино-Балкарии Танзиля Балаева затруднилась ответить на большинство вопросов защиты по поводу расхождений в заключении судмедэкспертизы и дубликате карты начальника Центра "Э" Хамидби Губашиева, который проходит по делу Аслана Иритова как потерпевший.

Сегодня в Нальчикском городском суде начались прения по делу Аслана Иритова. Представитель гособвинения заявила, что вина Иритова доказывается совокупностью показаний свидетелей, экспертиз и других материалов дела и призвала суд приговорить его к двум годам колонии общего режима по части 2 статьи 318 УК о применении опасного для жизни насилия к представителю власти. В срок наказания прокурор предложила зачесть девятимесячный срок нахождения Иритова под домашним арестом. Отметим, что максимальный срок заключения по этой статье - десять лет.

По статье 319 УК "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей" следует назначить 20 тысяч рублей штрафа, но при этом освободить Иритова от наказания в связи с истечением срока давности, сказала представитель обвинения.

31 октября 2017 года, когда члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг, во двор к Иритову явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованной акции. По версии обвинения, инвалид Иритов, у которого нет кистей обеих рук, нанес травму средней тяжести заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Сам Иритов жаловался на то, что травмы получили члены его семьи, и добивается уголовного преследования силовиков, а свою вину не признает.

Прокурор также отметила, что силовики прошли во двор Иритовых только потому, что близкие активиста отказались "пригласить его на улицу". В ходе инцидента и Аслан, и Беслан Иритовы "умышленно, выражая свое недовольство", "оскорбляли силовика Крымукова, выражаясь в его адрес "грубой нецензурной бранью", а когда Губашиев встал перед Иритовым, то получил удар головой в область лица и, как следствие - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, ушибленную рану нижней губы, заявила представитель прокуратуры.

Сегодня гособвинитель заявила ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела в отношении Аслана Иритова копии приговора по делу Беслана Иритова. Защита возразила, однако суд выполнил эту просьбу. Защита выступит в прениях 12 июля.

Дело Беслана Иритова было выделено в отдельное производство. 26 октября 2018 года Нальчикский городской суд признал его виновным в применение насилия к представителю власти и приговорил к шести месяцам лишения свободы. С учетом отбытого ареста Иритова освободили в зале суда.

Напомним, что 12 января 2018 года из уголовных дел в отношении Аслана и Беслана Иритовых в отдельное производство были выделены материалы, содержащие сведения о преступных действиях сотрудников МВД и Росгвардии. Эксперты подтвердили, что у Беслана Иритова в ходе инцидента было сломано ребро, а у супруги Аслана Иритова Марины Иритовой - палец. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь Анжелика. Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил производство по жалобе Иритова, однако Пятый Кассационный суд в Пятигорске в марте 2021 года постановил пересмотреть это решение. Дело возвращено в Нальчикский городской суд на новое рассмотрение.