Отменено решение об отказе в возбуждении дела по жалобе Аслана Иритова

17 марта 2021, 23:16

Кассационная инстанция не согласилась с решением Нальчикского горсуда и постановлением Верховного суда Кабардино-Балкарии, которые сочли законным отказ в возбуждении уголовного дела против силовиков по жалобе активиста Аслана Иритова. Материалы направлены на пересмотр.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2020 года глава организации «Вольный аул» Аслан Иритов направил в Европейский суд по правам человека жалобу на отказ расследовать его заявление об избиении силовиками. Дело против Иритова, обвиняемого в избиении полицейских 31 октября 2017 года, еще рассматривается в суде. В январе защита добилась исключения из числа доказательств по делу выводов лингвистической экспертизы.

31 октября 2017 года члены организации "Вольный аул" собирались провести митинг. Утром двор к Иритову явились силовики с предупреждением о недопустимости несогласованных акций. По версии обвинения, инвалид Иритов, у которого нет кистей обеих рук, разбил губу заместителю начальника Центра "Э" Хамидби Губашиеву. Потерпевшим по делу был также признан начальник угрозыска МВД по Кабардино-Балкарии Заур Крымуков, которого, как утверждает следствие, Иритов публично оскорбил. Иритов добивается уголовного преследования силовиков, которые, по его словам, применили силу к нему и его родным. Экспертиза установила, что у его брата Беслана Иритова было сломано ребро, у его супруги Марины Иритовой – пальцы руки. Ушибы и ссадины получили также сам Аслан Иритов и его дочь.

Пятый Кассационный суд в Пятигорске рассмотрел жалобу представителя «Комитета против пыток» Магомеда Аламова, поданную в интересах Аслана Иритова, и отменил решение Нальчикского городского суда об отказе в возбуждении уголовного дела по факту применения насилия к членам его семьи.

Суд также отметил постановление Верховного суда Кабардино-Балкарии, которым было прекращено производство по делу, и направил материалы на новое рассмотрение в Нальчикский городской суд, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель Иритова Магомед Аламов.

«Следователи четыре раза выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции. Последний раз такое постановление было вынесено 19 июля 2019 года. Нальчикский горсуд признал его законным, но Верховный суд Кабардино-Балкарии постановил отменить решение суда. Дело вернулось в Нальчикский горсуд, который 19 марта 2020 года вновь отказался рассмотреть жалобу Иритова. Это решение было также обжаловано, однако Верховный суд на этот раз согласился с решением горсуда и прекратил производство по делу», - пояснил Аламов.