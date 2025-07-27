Три бойца со Ставрополья убиты в зоне СВО

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Сергей Курочкин, Владимир Крылатов, Сиябшах Дибиров убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 782 бойца со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 779 бойцов из Ставропольского края.

Сергей Курочкин, Владимир Крылатов и Сиябшах Дибиров убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Левокумского муниципального округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным бойцов орденом Мужества

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 782 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.