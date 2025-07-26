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13:55, 26 июля 2025

Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части

Военный уходит из части. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Алима Лукожева, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Российские военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
23:48 04.01.2023
Мобилизация лишила контрактников с юга России возможности уволиться
Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

Военнослужащий Лукожев признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Лукожев "9 января 2025 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился к установленному времени на службу в воинскую часть.

"27 февраля 2025 г. Лукожев добровольно прибыл в военную комендатуру в г. Моздоке Республики Северная Осетия-Алания, а с 9 января до 27 февраля 2025 г. проводил время по своему усмотрению в г. Моздоке", - говорится в публикации.

В суде Лукожев признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Лукожеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщил суд.

Имя Лукожева в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Алим Лукожев. Карточка обновлена сегодня, 26 июля. В ней указано, что дело было передано судье 30 июня, и на первом же заседании 16 июля был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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