Суд в Кабардино-Балкарии утвердил штраф стороннице Навального

22 июня 2021, 21:00

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал сегодня законными повторное привлечение Анастасии Емельяновой к ответственности за организацию акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Прохладном и штраф 75 тысяч рублей. Емельянова намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", активистка из Прохладного Анастасия Емельянова была задержана 23 января. Она подверглась административному преследованию за анонс "встречи друзей", который суд счел организацией несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, и "овощной пикет" - видео, на котором демонстрировались овощи с табличками на палочках. Суд в Прохладном назначил ей сразу два штрафа, однако Верховный суд Кабардино-Балкарии 18 марта отменил решения суда первой инстанции, указав, что при составлении протокола об административном правонарушении следовало применять статью о повтором правонарушении, и прекратил административное производство по делам об организации и проведении несогласованных акций.

Жалобу Анастасии Емельяновой и ее защитника, адвоката Султана Тельхигова, осуществляющего защиту Емельяновой по поручению Правозащитного центра "Мемориал"*, на повторное привлечение к административной ответственности за организацию несанкционированного мероприятия 23 января, рассмотрел сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии.

После того, как 18 марта Верховный суд прекратил производство по делу, участковый уполномоченный полиции 13 апреля повторно составил административный протокол в отношении Емельяновой. "Будучи ранее привлеченной к административной ответственности по административной статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, 23 января в 14.00 мск [она] повторно организовала" несанкционированный митинг на центральной площади Прохладного. К митингу Емельянова призывала, разместив видеообращение на своей странице в Instagram "Анастасия за закон", указано в постановлении районного суда.

На заседании в районном суде 23 апреля Емельянова вину не признала, указав, что она уже была привлечена к административной ответственности за это правонарушение Прохладненским судом 23 января, решение которого было отменено Верховным судом Кабардино-Балкарии. Суд не согласился с доводами активистки и назначил ей административный штраф в размере 75 тысяч рублей.

Постановление районного суда Емельянова обжаловала 11 мая в Верховном суде Кабардино-Балкарии. В жалобе активистка и ее защитник просили отменить постановление районного суда и прекратить производство по делу. Районный суд при вынесении решения ссылался на заключение психолингвистической экспертизы, которая была проведена в отношении стенограммы ее видеообращения, достоверность которой никем не проверялась. При назначении экспертизы Емельянова не была поставлена в известность, и у нее не было возможности задать эксперту свои вопросы, отмечается в жалобе. Адвокат Тельхигов ходатайствовал о назначении повторной экспертизы.

Доводы Емельяновой и ее защитника не были приняты судом. Видеообращение было проверено не только экспертом, но и непосредственно судьей Верховного суда, указано в решении суда. "В исследовательской части приведены конкретные слова, которые являлись призывом Емельяновой к другим лицам участвовать в несанкционированном публичном мероприятии и были направлены на его организацию", - отмечается в документе. В суде исследовалась также видеозапись самого мероприятия, из которой следует, что 23 января в 14.00 мск несколько человек вышли на центральную площадь Прохладного.

Емельянова ссылалась также на норму части 5 статьи 4.1 КоАП РФ – никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение, однако и этот довод суд нашел необоснованным.

Поскольку в отношении Емельяновой было прекращено производство по статье о нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (части 2 статьи 20.2 КоАП РФ), то нет препятствий для ее привлечения в течение года к ответственности по статье о повторном нарушении порядка организации и проведения мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ), указано в сегодняшнем решении Верховного суда.

Емельянова намерена обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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