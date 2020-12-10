Суд отказался поддержать жалобу Гасангусейнова на следствие

10 декабря 2020, 17:55

Муртазали Гасангусейнов не добился в суде отмены уже четвертого отказа следствия в уголовном преследовании силовика, отчитавшегося об убийстве двух дагестанских пастухов. Судья не дал обоснованного опровержения приведенных в жалобе доводов, заявил правозащитник Абубакар Янгулбаев.

Как сообщал "Кавказский узел", отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов добился возбуждения уголовного дела об убийстве его сыновей, он требует привлечь к ответственности виновных силовиков. Результатом серии ноябрьских пикетов 2019 года стало дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции, который отчитался об убийстве братьев как двух боевиков, но уголовное дело в отношении силовика возбуждено не было. Он продолжает работать в МВД с понижением в должности до участкового. 20 июля Гасангусейнов провел очередной пикет, на котором заявил, что процессуальная волокита мешает обжаловать отказы в уголовном преследовании начальника РОВД. Активист отметил, что продолжения пикетов не будет до вынесения судебного решения по жалобе на четвертый отказ следствия возбудить дело.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане".

Судья Советского районного суда Махачкалы 9 декабря не стал удовлетворять жалобу Гасангусейнова на четвертый отказ в уголовном преследовании начальника РОВД, вынесенный еще 29 июня. Все четыре постановления об отказе вынес следователь Заирхан Харбилов, впервые он сделал это еще 6 июня 2018 года. Первые три решения Харбилова были отменены прокуратурой, но последнее остается в силе уже более пяти месяцев.

Судья Михраб Адзиев счел, что следователем соблюдены требования уголовно-процессуального закона, в том числе порядок проведения проверки и процессуального оформления решения по ее результатам. Судья подчеркнул, что не вправе давать правовую оценку действиям потенциального подозреваемого и собранным материалам, как и настаивать на возбуждении дела, поскольку это прерогатива следствия.

Представитель Гасангусейнова, юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев не согласился с позицией судьи. "Мы не просили суд вмешиваться, а просим признать постановление следователя незаконным и необоснованным, так как оно не соответствует критериям эффективности. То есть проверка проведена неполная. И тут суд как раз имеет право и должен решать этот вопрос. Более того, доводы из нашей жалобы суд не опровергает в полном объеме, а искусственно самоустраняется по надуманным причинам", - заявил он.

Следователь считает полицейскую сводку об убийстве братьев Гасангусейновых не официальным документом, а всего лишь видом информации, но именно суд в должен в каждом конкретном случае решать вопрос о статусе документа, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, настаивает юрист. Он указал, что важно установить первоисточник отраженной в сводке информации, а для этого нужно возбудить уголовное дело.

Янгулбаев намерен обжаловать решение Советского районного суда и направить в прокуратуру России и Следственный комитет жалобу на дагестанских правоохранителей за волокиту, сообщил сегодня "Черновик".

Свое требование возбудить уголовное дело в отношении бывшего начальника РОВД Муртазаали Гасангусенов мотивирует тем, что после убийства его сыновей в оперативную сводку отдела была внесена ложная информация - якобы братья первыми открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и были убиты ответным огнем, указано в публикации от 18 июля на сайте "Молодежь Дагестана".