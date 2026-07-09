Приговор Абдулмумину Гаджиеву устоял в кассационном суде

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Верховный суд России оставил без изменений приговор Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову.

Как писал "Кавказский узел", редактор редактор отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в июне 2019 года был арестован по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявил подсудимый. 7 февраля 2025 года стало известно, что Европейский суд по правам человека назначил Абдулмумину Гаджиеву компенсацию в 6000 евро за нарушения его прав после задержания. Редакция дагестанской газеты "Черновик" продолжает считать невиновным Абдулмумина Гаджиева, напомнили его коллеги в семилетнюю годовщину со дня задержания.

Абдулмумин Гаджиев был признан судом виновным по части 2 статьи 205.5 "Участие в деятельности террористической организации" (до 20 лет лишения свободы), части 4 статьи 205.1 "Финансирование терроризма" (до пожизненного лишения свободы) и части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организации деятельности экстремистской организации" (до шести лет лишения свободы) УК РФ. 12 сентября 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 17 годам лишения свободы. 1 ноября 2024 года апелляционный военный суд в подмосковной Власихе снизил срок наказания на два месяца.

О рассмотрении кассационной жалобы на приговор Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову сообщил 8 июля «Черновик» со ссылкой на запись на сайте суда.

Как следует из карточки дела, приговор был обжалован в кассационном порядке 1 июня, заседание было назначено на 8 июля. Информации об его итогах на сайте суда не содержится.

Кассационная инстанция Верховного суда России оставила в силе приговор Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову, сообщил «Черновик».

О том, что приговор оставлен в силе, сообщил в своем Telegram-канале и сын Абдулмумина Гаджиева.

Напомним, по версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Абу Умара Саситлинского. Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следователи и прокуроры нашли в статьях Гаджиева "распространение среди населения идей о необходимости отделения республик СКФО и установления на этой территории норм шариатского правления", попытки "воздействовать на сознание людей для привлечения к участию в деятельности террористической организации", склонение "читателей к необходимости отказа от светского образа жизни" для дальнейшей их морально-духовной подготовки к необходимости и решимости создания теократического государства, в том числе насильственным способом".

Пикеты в защиту Гаджиева проводились регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам. Акции в поддержку Гаджиева проходили не только в Махачкале, но и в других городах России и за рубежом, также проходили онлайн-акции поддержки - в соцсетях по хэштегам #СвободуАбдулмумину и #СвободуАбдулмуминуГаджиеву, по которым "можно найти несколько тысяч публикаций", говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".