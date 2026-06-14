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13:48, 14 июня 2026

"Черновик" выступил в поддержку своего редактора Абдулмумина Гаджиева

Абдулмумин Гаджиев. Фото "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Редакция дагестанской газеты "Черновик" заявила, что продолжает считать невиновным Абдулмумина Гаджиева, осужденного на длительный срок по обвинению в финансировании терроризма. Коллеги Гаджиева напомнили, что сегодня семь лет со дня его задержания.

Как информировал "Кавказский узел", редактор редактор отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в июне 2019 года был арестован по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявил подсудимый. 7 февраля 2025 года стало известно, что Европейский суд по правам человека назначил Абдулмумину Гаджиеву компенсацию в 6000 евро за нарушения его прав после задержания.

Абдулмумин Гаджиев был признан судом виновным по части 2 статьи 205.5 "Участие в деятельности террористической организации" (до 20 лет лишения свободы), части 4 статьи 205.1 "Финансирование терроризма" (до пожизненного лишения свободы) и части 2 статьи 282.2 УК РФ "Организации деятельности экстремистской организации" (до шести лет лишения свободы) УК РФ. 12 сентября 2023 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 17 годам лишения свободы. 1 ноября 2024 года апелляционный военный суд в подмосковной Власихе снизил срок наказания на два месяца.

Со дня задержания Абдулмумина Гаджиева прошло семь лет - задержание произошло 14 июня 2019 года. Помимо Гаджиева, были задержаны Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. Все трое не были знакомы между собой, обвинены в преступлениях террористического характера, напомнила сегодня редакция газеты "Черновик" в своем телеграм-канале.

Редакция издания заявила, что продолжает считать Гаджиева невиновным, и что уголовное дело, состоящее из 38 томов, изначально было направлено против газеты "Черновик", её редакционной политики, а также является местью за освещение на страницах издания того, что происходило с делом об убийстве в 2016 году братьев Гасангусейновых и причастности к этому силовиков.

Дело Гаджиева изобиловало многочисленными процессуальными нарушениями, а показания свидетелей противоречили друг другу, при этом в нем не было ни одного прямого или убедительного косвенного доказательства вины Гаджиева, подчеркнула редакция.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты в августе 2016 года в ходе спецоперации. Силовики объявили убитых боевиками, однако родители братьев и односельчане настаивали, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Позднее версия о том, что братья были боевиками, не подтвердилась. Результатом серии пикетов Гасангусейнова в 2019 году стало лишь дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийство чабанов в Дагестане".

Абдулмумин Гаджиев содержится во "Владимирском централе", рассказал теолог из Дагестана Умар Бота-Хаджи. В текущем году Гаджиева должны перевести в колонию с менее строгим режимом. В заключении он учится, читает книги, жалоб не имеет, рассказал сегодня в своем телеграм-канале Умар Бота-Хаджи.

Напомним, по версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Абу Умара Саситлинского. Самого проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Следователи и прокуроры нашли в статьях Гаджиева "распространение среди населения идей  о необходимости отделения республик СКФО и установления на этой территории норм шариатского правления", попытки "воздействовать на сознание людей для привлечения к участию в деятельности террористической организации", склонение "читателей к необходимости отказа от светского образа жизни" для дальнейшей их морально-духовной подготовки к необходимости и решимости создания теократического государства, в том числе насильственным способом".

Пикеты в защиту Гаджиева проводились регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам. Акции в поддержку Гаджиева проходили не только в Махачкале, но и в других городах России и за рубежом, также проходили онлайн-акции поддержки - в соцсетях по хэштегам #СвободуАбдулмумину и #СвободуАбдулмуминуГаджиеву, по которым "можно найти несколько тысяч публикаций", говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: "Кавказский узел"

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