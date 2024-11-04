Коллеги Гаджиева объявили о прекращении еженедельных пикетов

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После решения апелляционного суда коллеги журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева отказались от еженедельных пикетов, заявив, что решили использовать другие меры поддержки.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня такой пикет провел на традиционном месте - пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева - заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября лишь сократила на два месяца сроки наказания всем троим осужденным.

Журналисты после постановления апелляционного военного суда по делу Абдулмумина Гаджиева и его товарищей приняли решение прекратить еженедельные пикеты , сообщил заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

"Состоялся пикет. Он сопровождался обычным вниманием силовых структур: ППС взяли личные данные, а участковый — объяснение. Прохожие в этот раз не подходили. По окончанию пикета я сообщил о том, что принято решение одиночные пикеты больше не проводить.Мы не сдаемся. Мы будем защищать нашего товарища иными путями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он пока не уточнил, какие именно способы поддержки будут использованы. "О том, что делать вместо пикетов, мы ещё решение не приняли", - пояснил Магомедов.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева также пока затруднилась сказать, какие способы поддержки могут быть. "Даже не знаю. Помимо поддержания страниц для того, чтобы не притиралась ситуация и не забывалась. И письма поддержки", - отметила она.

Источник, близкий к защите, сообщил что Гаджиев и его товарищи пока ещё не отправлены из СИЗО Грозного в колонию.

"Ещё дней десять будет идти постановление суда в СИЗО. И только потом будут принимать решение куда, в какую колонию их отправлять. Доводы в кассации будем согласовывать с коллегами и с подзащитными. Будут отмечены масса процессуальных нарушений. Одно то, что суд исковеркал нашу экспертизу", - сказал собеседник корреспонденту "Кавказского узла".