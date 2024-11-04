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21:28, 4 ноября 2024

Коллеги Гаджиева объявили о прекращении еженедельных пикетов

Магомед Магомедов после пикета 4.11.24. Стоп-кадр видео RusNews https://t.me/rusnews/61838

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После решения апелляционного суда коллеги журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева отказались от еженедельных пикетов, заявив, что решили использовать другие меры поддержки.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня такой пикет провел на традиционном месте - пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева - заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября лишь сократила на два месяца сроки наказания всем троим осужденным.

Журналисты после постановления апелляционного военного суда по делу Абдулмумина Гаджиева и его товарищей приняли решение прекратить еженедельные пикеты , сообщил заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

"Состоялся пикет. Он сопровождался обычным вниманием силовых структур: ППС взяли личные данные, а участковый — объяснение. Прохожие в этот раз не подходили. По окончанию пикета я сообщил о том, что принято решение одиночные пикеты больше не проводить.Мы не сдаемся. Мы будем защищать нашего товарища иными путями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он пока не уточнил, какие именно способы поддержки будут использованы. "О том, что делать вместо пикетов, мы ещё решение не приняли", - пояснил Магомедов.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева также пока затруднилась сказать, какие способы поддержки могут быть. "Даже не знаю. Помимо поддержания страниц для того, чтобы не притиралась ситуация и не забывалась. И письма поддержки", - отметила она.

Источник, близкий к защите, сообщил что Гаджиев и его товарищи пока ещё не отправлены из СИЗО Грозного в колонию. 

"Ещё дней десять будет идти постановление суда в СИЗО. И только потом будут принимать решение куда, в какую колонию их отправлять. Доводы в кассации будем согласовывать с коллегами и с подзащитными. Будут отмечены масса процессуальных нарушений. Одно то, что суд исковеркал нашу экспертизу", - сказал собеседник корреспонденту "Кавказского узла".

Редакция "Черновика" опубликовала сегодня вечером в своем Telegram-канале заявление, в котором указала, что коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева на протяжении нескольких лет проводили в Махачкале еженедельные пикеты против его уголовного преследования, так как уверены в его невиновности.

"Гаджиев не просто непричастен к преступной деятельности, а активно выступает против радикализации, экстремизма и терроризма. Задержание Гаджиева мы связываем и с давлением на «Черновик"", - говорится в заявлении. 

В рамках общественной кампании в поддержку Абдулмумина было подано около 600 уведомлений о проведении митинга против фабрикации уголовных дел. "Ни одно из них Минюст Дагестана не согласовал под надуманными предлогами. Районные суды Махачкалы и Верховный суд Дагестана признавали действия Минюста законными, однако кассационная инстанция признала отказы незаконными — но, тем не менее, митинг в поддержку Гаджиева провести не удалось, из-за введенных в России ограничений на проведение публичных массовых мероприятий (период коронавирусной инфекции)", - указали журналисты "Черновика"

Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходили не только в Махачкале, но и в других городах России и за рубежом, также проходили онлайн-акции поддержки — в соцсетях по хэштегам #СвободуАбдулмумину и #СвободуАбдулмуминуГаджиеву, по которым "можно найти несколько тысяч публикаций". 

"Абдулмумин Гаджиев был признан политзаключенным, узником совести как на российском, так и на международном уровне. В поддержку Гаджиева выступил международный Комитет защиты журналистов", - говорится в заявлении. Также в нем указано, что о преследовании Гаджиева писали ведущие региональные, всероссийские и международные СМИ, были сняты фильмы.

Коллеги журналиста отметили, что дело Гаджиева упоминалось в докладе о соблюдении РФ Международного пакта о гражданских и политических правах, направленном в Комитет по правам человека ООН коалицией некоммерческих организаций в связи с рассмотрением Восьмого периодического доклада Российской Федерации об исполнении Международного пакта о гражданских и политических правах, а также сообщение о преследовании журналиста было направлено специальной докладчице ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариане Кацаровой.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

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