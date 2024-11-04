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14:44, 4 ноября 2024

Журналист Магомедов провел пикет в поддержку Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в Махачкале потребовал освободить осужденного коллегу Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. 28 октября такой пикет провел на традиционном месте - пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева - заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые. Они требовали оправдательного приговора, но апелляционная инстанция 1 ноября лишь сократила на два месяца сроки наказания всем троим осужденным.

Сегодня в 14 мск Магомед Магомедов вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сообщает в своем телеграм-канале "Черновик". "Одиночный пикет проходит в Махачкале, на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева. Мы требуем свободы для журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения основанного на фантазиях следствия уголовного преследования", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией Магомедова, стоящего с традиционным плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним в кадре нет других людей. 

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: "Кавказский узел"

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Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

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