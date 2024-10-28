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13:43, 28 октября 2024

Журналист Магомедов провел одиночный пикет в поддержку Гаджиева

Мамомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 28 октября 2024 г. Фото: Телеграм "Черновик"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов на одиночном пикете в Махачкале потребовал освободить осужденного редактора издания Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. 21 октября традиционный пикет был отменен. "Ничего экстремального нет. Я по личным причинам не могу провести его сегодня", - пояснил "Кавказскому узлу" заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодня Магомед Магомедов вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сообщает в своем телеграм-канале "Черновик". "Одиночный пикет проходит в Махачкале на пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева. Мы требуем свободы для журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения основанного на фантазиях следствия уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Магомедов стоит с традиционным плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним в кадре нет других людей. 

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

16 октября адвокаты в суде апелляционной инстанции заявили о невиновности осужденных и потребовали их полного оправдания. 23 октября прокурор предложил смягчить наказание осужденным. Следующее заседание назначено на 14.00 мск 1 ноября. Ожидается, что на нем с последним словом выступит Абдулмумин Гаджиев.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: "Кавказский узел"

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