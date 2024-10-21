Дагестанские журналисты призвали поддержать Абдулмумина Гаджиева

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Традиционный пикет в Махачкале в поддержку Абдулмумина Гаджиева сегодня отменен, сообщили его коллеги. Они призвали жителей Дагестана поддержать журналиста и других осужденных по этому делу, написав им письма в грозненский изолятор.

Как писал "Кавказский узел", коллеги редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в его поддержку. 7 октября, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 14 октября пикет провел правозащитник Джамбулат Гасанов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Пикет в поддержку Гаджиева отменен, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов. "Ничего экстремального нет. Я по личным причинам не могу провести сегодня", - сказал он.

Другие люди тоже не смогли сегодня подменить на пикете, отметил журналист. "Кто-то занят, кто-то приболел или в отъезде", - пояснил Магомедов.

Есть вероятность выступления Гаджиева в прениях на очередном заседании 23 октября, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Ашот Норвардян. "Осталось выступление Гаджиева и прокурора, потом реплики и последнее слово", - пояснил он.

О том, что традиционный пикет в поддержку Гаджиева проводиться не будет, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик". "Мы — друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева — каждый понедельник выходим на одиночный пикет с требованием освободить журналиста "Черновика" и прекратить его уголовное преследование, основанное на фантазиях следствия. Сегодня, по не зависящим от нас обстоятельствам, одиночный пикет провести не удастся", - говорится в публикации.

Однако поддержка Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова "не ограничивается только пикетами", заявили коллеги Гаджиева. "Довольно часто нас спрашивают: "Чем можем помочь им мы?" Поддержать Абдулмумина, Кемала и Абубакара можно письмами", - пояснили они, опубликовав адрес грозненского СИЗО и полные имена всех троих осужденных.

Напомним, Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась, лишь 6 сентября адвокату сообщили ее. Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев были переведены из новочеркасского изолятора в грозненский.

16 октября адвокаты осужденных в суде заявили о невиновности Гаджиева, Тамбиева и Ризванова и потребовали их полного оправдания.

18 октября на очередном заседании апелляционной инстанции Абубакар Ризванов указал на множественные нарушения и нестыковки в деле и приговоре.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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