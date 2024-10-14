RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:39, 14 октября 2024

Пикет в защиту Гаджиева проходит в Махачкале

Джамбулат Гасанов в одиночном пикете. Махачкала, 14 октября 2024 г. Фото Телеграм канал "Черновик"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Друзья и коллеги осужденного редактора издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева вышли на серию одиночных пикетов в его поддержку.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. 7 октября, как и неделей ранее, такой пикет провел в центре Махачкалы заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Сегодня коллеги и близкие Абдулмумина Гаджиева вышли на одиночные пикеты в Махачкале.

"Мы будем стоять на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева Махачкалы, неподалёку от комплекса зданий МВД по РД и УФСБ РФ по РД, с 13:00 до 14:00  мск", - говорится в анонсе акции, опубликованной в телеграм -канале издания "Черновик", "Наши требования к властям остаются те же: Свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела возбужденного в отношении нашего коллеги!" - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована фото, на котором правозащитник Джамбулат Гасанов стоит с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним в кадре нет других людей.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась, лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября. Сегодня апелляционный суд перенес заседание на 11 октября в связи с болезнью судьи.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Федор Валько. Фото: Команда против пыток
14 октября 2024, 13:07
Дело об избиении силовиками Федора Валько передано в суд
14 октября 2024, 12:09
Баптист оштрафован на Кубани за незаконное миссионерство
Никита Журавель. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/crime/158858/
14 октября 2024, 11:13
Юристы прокомментировали новые обвинения против Журавеля
Шахтеры и жители Чиатуры во время акции протеста. Июль 2023 г. Фото: https://sova.news/2023/06/19/chiaturskie-shahtery-protestuyut-pered-zdaniem-parlamenta-v-tbilisi/
14 октября 2024, 10:17
Жители Шукрути прекратили акцию протеста против работы шахт
Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: пресс-служба Совета Федерации. Фото: Телеграм-канал kadyrov_95
14 октября 2024, 09:23
Муфтияты дистанцировались от конфликта Кадырова с Керимовым
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:14, 24 сентября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
полёты Меликова на вертолёте вызывают вопросы
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Федор Валько. Фото: Команда против пыток
14 октября 2024, 13:07
Дело об избиении силовиками Федора Валько передано в суд

Участники траурного митинга в Нальчике. 13 октября 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Казбека Кокова https://t.me/Kokov_Kazbek/5535
13 октября 2024, 19:17
Жители Нальчика почтили память жертв нападения боевиков на город

Сотрудники МЧС в зоне затопления в Гаджигабульском районе. Кадр видео МЧС Азербайджана https://fhn.gov.az/az/melumatlar/fhn-metbuat-xidmetinin-melumati-video-d0187674
13 октября 2024, 14:58
11 человек эвакуированы из зоны подтопления в Азербайджане

Тушение пожара на месте взрыва на АЗС в Грозном. Кадр видео МЧС https://t.me/mchs_official/23301
12 октября 2024, 18:03
Девять человек стали жертвами взрыва на заправке в Грозном

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше