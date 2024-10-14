Пикет в защиту Гаджиева проходит в Махачкале

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Друзья и коллеги осужденного редактора издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева вышли на серию одиночных пикетов в его поддержку.

Как сообщал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят акции в его поддержку. 7 октября, как и неделей ранее, такой пикет провел в центре Махачкалы заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Сегодня коллеги и близкие Абдулмумина Гаджиева вышли на одиночные пикеты в Махачкале.

"Мы будем стоять на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева Махачкалы, неподалёку от комплекса зданий МВД по РД и УФСБ РФ по РД, с 13:00 до 14:00 мск", - говорится в анонсе акции, опубликованной в телеграм -канале издания "Черновик", "Наши требования к властям остаются те же: Свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела возбужденного в отношении нашего коллеги!" - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована фото, на котором правозащитник Джамбулат Гасанов стоит с плакатом: "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним в кадре нет других людей.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась, лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября. Сегодня апелляционный суд перенес заседание на 11 октября в связи с болезнью судьи.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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