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13:20, 7 октября 2024

Журналист Магомедов на пикете потребовал освободить Гаджиева

Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 7 октября 2024 г. Фото: Телеграм канал "Черновик"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел в Махачкале одиночный пикет с требованием освободить осужденного редактора издания Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 30 сентября, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Сегодня Магомед Магомедов вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, сообщает в своем телеграм-канале "Черновик". "Одиночный пикет проходит в Махачкале, на пересечении ул. Дахадаева и Р. Гамзатова с требованием освободить журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и прекратить сфабрикованное против него уголовное дело", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована фотографией, на которой Магомедов стоит с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Рядом с ним в кадре нет других людей.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась, лишь 6 сентября адвокату сообщили, что заседание назначено на 7 октября. Сегодня апелляционный суд перенес заседание на 11 октября в связи с болезнью судьи.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Автор: "Кавказский узел"

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