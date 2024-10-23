Прокурор предложил снизить наказание Гаджиеву, Тамбиеву и Ризванову

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Суд первой инстанции расценил как финансирование терроризма покупку авиабилетов за 16 тысяч рублей и полностью проигнорировал выводы экспертизы, заявил в апелляционном военном суде дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев. Прокурор предложил уменьшить наказание осужденным, не назвав предлагаемый срок.

Как писал "Кавказский узел", редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев в СИЗО Новочеркасска ожидал рассмотрения апелляционной жалобы на приговор, которая была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. 7 октября заседание было отложено из-за болезни судьи. 11 октября апелляционный военный суд в Подмосковье на первом заседании по делу Абдулмимина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова отказал в удовлетворении ходатайств защиты. Супруге и детям Гаджиева перед заседанием удалось встретитьсяя с ним в СИЗО Грозного. На заседании 16 октября адвокаты заявили о невиновности Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова и потребовали их полного оправдания. Абубакар Ризванов в своей речи указал на множественные нарушения и нестыковки в деле и приговоре.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

На сегодняшнем заседании военного апелляционного суда в подмосковной Власихе Абубакар Ризванов завершил свою речь в прениях. При этом слышимость и видимость в видеоконференц-зале была крайне плохой, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Все адвокаты находились в разных городах. В Махачкале в зале заседаний помимо адвоката Шабанова присутствовал журналист Идрис Юсупов*, там же были и родители Абдулмумина Гаджиева.

В своей речи Абдулмумин Гаджиев заявил, что обвинение не доказало его причастность к финансированию терроризма в принципе. "Если судить по материалам дела, то меня объявляют виновным в поддержке терроризма из-за того, что в 2016 году я купил авиабилеты за 16 тысяч это является якобы перечислением денег террористам", - сказал Гаджиев.

Он считает, что приговор основан на полностью голословных утверждениях и игнорирует обоснованную позицию защиты . В частности,он сослался на результаты лингво-психологической экспертизы, в которой сказано, что в публикациях отсутствует побуждение к насильственным действиям, отделению республик Кавказа, призыв к созданию террористического государства. Он посетовал, что суд в приговоре проигнорировал и даже исказил результаты экспертизы.

Прокурор в своем выступлении заявил, что суд обеспечивал право подсудимых на защиту и никакой сторон не давал преимущества. При этом он отметил, что часть обвинения касаемо 2009-2014 годов подлежит изменению и предложил изменить наказание в сторону уменьшения, не уточнив при этом, насколько.

На этом прения были закончены.

Суд предоставил подсудимым последнее слово. Первым выступил Кемал Тамбиев. Он заявил, что никогда не признавал свою вину, тем более в принадлежности каким-либо террористическим организациям.

Ризванов также выступил с последним словом, которое стало репликой на вступление прокурора в прениях. "Я никогда не поддерживал террористические организации, в том числе ИГИЛ**", - сказал Ризванов.

На этом сегодняшнее заседание было завершено и перенесено на 1 ноября 14:00. Ожидается, что в этот день с последним словом должен выступить Абдулмумин Гаджиев.

Напомним, один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева выразили надежду, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

Перед рассмотрением апелляции Гаджиев, Ризванов и Тамбиев переведены из новочеркасского изолятора в грозненский, сообщила 30 сентября супруга Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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* Идрис Юсупов внесен в реестр иноагентов, он оспаривает этот статус

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