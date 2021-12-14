Четыре прокурора пришли на суд над "Международным Мемориалом"*

14 декабря 2021, 11:49

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Верховный суд России изучил сегодня первый из девяти томов дела по иску Генпрокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал"*. Сторону истца представляют на заседании четыре прокурора, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России началось заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Поддержать "Мемориал"* пришло множество людей, и после начала заседания около здания суда был задержан активист.

Первое заседание прошло 25 ноября. В тот день у здания суда собралось 200-300 противников закрытия организации. О ценности и значимости работы "Международного Мемориала"* красноречиво свидетельствует общественный резонанс, вызванный иском Генпрокуратуры, указала суду юрист Татьяна Глушкова. Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, констатировал после заседания правозащитник Олег Орлов.

Сегодня в заседании суда участвуют четыре прокурора, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*. "Выяснили, кто у нас новый прокурор - Жафяров Алексей Гайярович, заместитель начальника управления Генпрокуратуры, начальник отдела", - говорится в публикации Правозащитного центра в Telegram-канале "Полный ПЦ", где обновляется текстовая трансляция из зала суда.

Сегодня "наступает стадия исследования материалов дела", объявила судья. "У нас имеется 9 томов административного дела. Часть в копиях, мы надеемся сегодня увидеть и исследовать подлинники", - приводятся в публикации ее слова.

"Международный Мемориал"* сегодня представляют в суде адвокаты Генри Резник, Михаил Бирюков и Мария Эйсмонт, а также юристы Григорий Вайпан, Татьяна Глушкова, Анастасия Гарина, Тамилла Иманова, Наталья Морозова и Наталия Секретарёва.

"Судья начинает с административного искового заявления генпрокурора, дальше идёт устав, потом подробно зачитывает данные по документу — когда были какие изменения. Судья: "Я так понимаю, "Международный Мемориал"* был учрежден 19.04.1992 года, да? Кто может ответить? Как я поняла, организаций несколько? Когда была самая первая?" – говорится в публикации.

Председатель правления "Международного Мемориала"* Ян Рачинский в ответ дал краткую историческую справку о "Мемориале", указав, что "у нас была перерегистрация юридического лица, поскольку сменилось государство". "Возможно, лучшая фраза сегодняшнего дня уже прозвучала", - прокомментировала фразу Рачинского Татьяна Глушкова. "Мемориал" старше Российской Федерации, ага", - прокомментировали правозащитники в публикации.

На заседании изучаются материалы о многочисленных штрафах "Международному Мемориалу"* и Яну Рачинскому за отсутствие в публикациях маркировки "иностранного агента".

После проверки ингушского УФСБ на "Международный Мемориал"*, Правозащитный центр "Мемориал"* и их руководителей были составлены 20 протоколов, а еще восемь - по жалобам частного лица, Андрея Шувалова. В связи с маркировкой каждого интернет-ресурса составлялось по два протокола - один на юридическое лицо, другой на его руководителя. Штрафы варьировались от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Сумма штрафов достигла 5,2 миллиона рублей. В декабре 2020 года Правозащитный центр "Мемориал"* и председатель совета Правозащитного центра Александр Черкасов обратились в ЕСПЧ с жалобой на штрафы.

"Судья вздыхает. Она иногда путается, и ей приходится поправлять себя, в отношении кого протокол, кто инициировал и т.д. Понимаем", - отмечается в трансляции с заседания. Чтение первого из девяти томов заняло почти час, уточнили правозащитники.

На 16 декабря назначено также заседание Мосгорсуда по иску прокуратуры Москвы о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Прокуратура заявила, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября в Мосгорсуде прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание.

Напомним, после исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов".

Кто еще выступает в защиту "Мемориала" и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.