"Мемориал"* назвал вторичными источники критических слов Путина

13 декабря 2021, 16:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владимир Путин, комментируя судебные процессы в отношении "Мемориалов"*, не запросил позицию организаций. "Международный Мемориал" уже давал пояснения по возможным ошибкам в своих базах. Само понятие "оправдание экстремизма" в законе не прописано, а право критиковать судебные решения закреплено в Конституции, подчеркнул сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратурой подан иск о ликвидации организации, причиной было названо отсутствие маркировки о статусе иноагента. Прокуратура Москвы 8 ноября подала в Мосгорсуд иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, указав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. На заседании с Советом по правам человека 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что запросил дополнительную информацию по делу о ликвидации "Мемориала"*, и выразил надежду на объективность суда, но упрекнул правозащитную организацию в "демонстративных нарушениях". Заявление Владимира Путина прозвучало на фоне обвинений правозащитников в защите запрещенных организаций и включении нацистских преступников в список жертв политрепрессий. Включение человека в список политзаключенных не означает согласия с его взглядами, а ошибочное причисление нацистских преступников к жертвам репрессий было связано с закрытостью архивов спецслужб, утверждают правозащитники.

Президент отметил, что "Мемориал"* неоднократно демонстративно совершал нарушения и выступает в защиту организаций, которые признаны в России террористическими. "По поводу международных организаций, которые "Мемориал"* пытается защищать: они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это, конечно, вопрос, который требует дополнительного исследования", сообщило 9 декабря РИА "Новости". Также он отметил, что ранее в списке жертв политических репрессий "Мемориала"* были обнаружены лица, расстреливавшие евреев.

На заседании Совета по правам человека Владимир Путин, комментируя судебные иски к "Мемориалам"*, привёл лишь доводы прокуратуры, на которые ПЦ "Мемориал"* уже отвечал, в том числе в своих возражениях, представленных суду на предварительном заседании, говорится в сообщении на сайте правозащитного центра.

Критика конкретных судебных решений и оправдание экстремизма и терроризма – это две совершенно разные вещи, отметил Правозащитный центр. "Мы неуклонно исполняем все судебные решения, но критиковать судебные решения, выражать несогласие с ними — наше неотъемлемое право, закреплённое в Конституции. "Мемориал"* указывал в своих материалах на нарушения прав обвиняемых и на иные нарушения гарантий справедливого судебного процесса. При этом организация всегда прямо писала, что её выводы не означают согласия со взглядами осуждённых", - подчеркивается в сообщении.

Правозащитный центр "Мемориал"* всегда осуждал проявления насилия, призывы к насилию, а также любые призывы, пропагандирующие национальную и иную рознь, и любые проявления экстремизма и терроризма. Отдельно нужно отметить, что "оправдание экстремизма" вообще не закреплено в законе, понятие же "экстремизм", с нашей точки зрения, трактуется российскими властями чрезмерно широко, отмечается в сообщении.

Владимир Путин в ходе встречи не уточнил, какие экстремистские и террористические организации имеет в виду. На сайте Правозащитного центра "Мемориал" есть списки преследуемых за принадлежность к религиозным организациям "Свидетели Иеговы", которая запрещена в России судом как экстремистская, и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной судом после признания террористической. "Мемориал"* защищает не сами организации, а отдельных их членов, которые попали в списки политзаключенных, а на его сайте говорится, что "признание лица политзаключенным не означает ни согласия ПЦ "Мемориал" с его взглядами и высказываниями, ни одобрения его высказываний или действий".

Законодательство в отношении некоммерческих организаций (НКО), внесённых в реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента", крайне неопределённо, и организации не знали, что обязаны маркировать все свои страницы в социальных сетях, при том что изначально Министерство юстиции настаивало только на маркировке официального сайта организации. После того как Роскомнадзор указывал организациям на нарушения, они их тут же исправляли, подчеркнул Правозащитный центр.

"13 из 14 вменяемых правонарушений относятся к 2019 году, только одно — к 2020-му. За все эти правонарушения уже наказаны не только организации, но и их должностные лица. "Мемориалы"* уже уплатили многомиллионные штрафы (всего 6,1 млн рублей)", - отмечается в сообщении.

"Международный Мемориал"* указал, что может предоставить полную информацию относительно ошибок в базе. "О причинах появления в базе тех или иных недочётов мы можем рассказать точнее и полнее, чем анонимные составители справок, представленных президенту. Если вкратце говорить о главных причинах ошибок – то это, во-первых, колоссальный объём задачи и, во-вторых, отсутствие доступа к большой и весьма существенной части архивной информации", - приводятся разъяснения "Международного Мемориала"* в пресс-релизе центра.

Путин, говоря об ошибках в базе "Международного Мемориала"* указал, что к расстрелам евреев причастны три человека: Петр Петровских, а также Лисовский и Ковалевский. Председатель правления "Международного Мемориала"* Ян Рачинский после выхода 25 августа программы на "России 24" с обвинением во включении нацистских преступников в список жертв сталинских репрессий, отметил, что в базах допущена ошибка. "Эти данные взяты из воркутинской лагерной картотеки, в которой не было достаточной информации, чтобы отличить тех, у кого было совсем необоснованное обвинение, от тех, у кого обвинение было отчасти обоснованным. Могла попасть некоторая часть людей, осужденных заслуженно — речь идет о нескольких десятках фамилий. Фундаментальная проблема, из-за которой происходят такие ошибки в разных базах данных, посвященных советской эпохе, это недоступность архивов спецслужб до сих пор", - сообщила 26 августа на своем сайте радиостанция "Эхо Москвы".

"Международный Мемориал"* также пояснил, что в любой базе, включающей миллионы персоналий (в ней содержится более 3 миллионов имён), всегда есть ошибки. "Мы их стараемся выявлять и исправлять. Что касается упомянутых Путиным имён, то они были заблокированы в нашей базе ещё три месяца назад, сразу после получения нами информации об их несоответствии критериям, принятым составителями. Остаётся только сожалеть, что президент предпочёл вторичный источник информации и не счёл нужным запросить мнение самого "Мемориала"*", - отмечается в сообщении.

23 ноября прошло первое предварительное заседание по делу против Правозащитного центра "Мемориал"*, а 29 ноября – второе предварительное заседание. Следующее заседание назначено на 16 декабря. 25 ноября в Верховном суде России начался процесс по иску Генпрокуратуры против "Международного Мемориала"*, следующее заседание назначено на 14 декабря. Закрытие "Мемориалов"* нанесет серьезный урон защите прав человека на Северном Кавказе, указали ранее правозащитники, юристы и журналисты.

Вопрос о претензиях прокуратуры к "Мемориалам"* на встрече с президентом поднял журналист Николай Сванидзе. ""Международный Мемориал"* в нашей стране – основной хранитель памяти о советских репрессиях. Правозащитный центр "Мемориал"* – одна из старейших правозащитных организаций в нашей стране. Прокуратура требует ликвидировать эти организации, потому что несколько раз два года назад они не пометили свои материалы как иностранные агенты. Всё давно исправлено, штрафы выплачены, всё маркируется", - приводятся его слова в пресс-релизе правозащитной организации.

Правозащитному центру "Мемориал"* вменяется оправдание экстремизма на основании того, что "Мемориал"* указывал, что в делах об экстремизме нарушаются конституционные права обвиняемых, подчеркнул Сванидзе в ходе встречи с президентом. "Мемориал"* всегда подчёркивает, что защита прав заключённых не означает согласия с их позициями. Оправдание преступника и защита его – это совершенно разные вещи. "Мемориал"* никогда не оправдывал экстремизм, он по своему определению не может оправдывать экстремизм, это антиэкстремистская организация", - привел "Мемориал"* слова журналиста.

Напомним, что "Мемориал"* создала в 1987 году группа единомышленников, которая обсуждала возможные варианты увековечивания памяти жертв политических репрессий советской эпохи. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора. Сейчас "Мемориал"* представляет собой содружество десятков организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции, на Украине, которые ведут исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу, рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.