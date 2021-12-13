Число подписей под петицией в защиту "Мемориалов"* превысило 126 тысяч

13 декабря 2021, 14:08

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Петиция с требованием не допустить ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* набрала 126 682 подписи в преддверии заседания по иску о ликвидации историко-просветительского общества.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября, после подачи исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала", на сайте Change.org была опубликована электронная петиция в поддержку обеих организаций. К 12.25 мск 30 ноября петиция набрала 117 668 подписей.

На 14 декабря назначено заседание Верховного суда России по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал") в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Первое заседание прошло 25 ноября. Суд рассматривает дело формально, не сопоставляя масштаб вмененных организации нарушений со значимостью ее работы, констатировал после заседания правозащитник Олег Орлов.

К 16.07 мск 13 декабря петиция "Руки прочь от «Мемориала»!", размещенная на сайте Change.org, набрала 126 682 подписи. Таким образом, за 13 суток число подписей под ней выросло на 9014.

Некоторые посетители, поставившие под петицией подписи за последние сутки, также пояснили в комментариях причины, побудившие их сделать это. "Позорное прошлое не должно повториться", - написала, в частности, Ольга Андрианова. "Оставьте в покое хорошую организацию", - призвала Александра Шур.

"Мемориал — невероятно важная организация для России", - указал Ivan Prikol. "Я подписываюсь, потому что считаю "Мемориал" нужной и важной частью нашего общества", - написала Елизавета Василенко.

Напомним, 8 ноября прокуратура Москвы подала иск о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*, посчитав, что организация оправдывает экстремизм и терроризм. 23 ноября в Мосгорсуде прошло первое предварительное заседание по делу, а 29 ноября – второе предварительное заседание. Следующее заседание назначено на 16 декабря.

После исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Отдельное заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович дважды выступала против ликвидации "Мемориалов".

Кто еще выступает в защиту "Мемориала" и каким преследованиям правозащитники подвергались ранее, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.