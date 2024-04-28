Нападение на ветерана СВО и его супругу в Ростове-на-Дону вызвало резонанс в сети

28 апреля 2024, 09:44

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения в Ростове-на-Дону на ветерана СВО и его супругу, в результате которого мужчина получил множество травм, а женщина – травмы и перелом. Инцидент вызвал резонанс в сети.

По версии следствия, в СМИ распространилась информация, что группа молодых людей напала в Ростовской области на ветерана специальной военной операции (СВО) и его супругу. Неизвестные снимали происходящее на камеру.

"[Председатель Следкома Александр] Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на участника СВО", – сообщило сегодня в своем телеграм-канале следственное управление СКР по региону.

27 апреля в соцсетях появилась информация, что в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону неизвестные избили ветерана СВО и его супругу. У ветерана позже были диагностированы множественные ушибы головы, у его супруги – перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы. Она рассказала, что ее супруг награжден медалью за взятие Бахмута, отметило сегодня РИА "Новости".

По одной из версий, инцидент произошел в результате конфликта. Пресс-служба МВД по Ростовской области отчиталась, что прибывшие на место происшествия по вызову сотрудники отдела полиции №5 УМВД по Ростову-на-Дону задержали троих мужчин, которые нанесли травмы ветерану СВО и его супруге. Проводится проверка, передал 27 апреля паблик "Это Ростов. Новости" в соцсети "ВКонтакте".

К публикации прикреплено видео, на котором показан жилой массив, около тротуара на земле лежит молодой человек, около него – еще не менее пяти молодых людей. Идет потасовка. Один из присутствующих сказал стоящей рядом женщине: "Вы знаете, что такое война?". Лежащий на земле парень вскочил, отбежал в сторону, затем подбежал к девушке и стал ее защищать, та от толчка одного из нападавших упала на землю. Затем один из них начинает наносит удары молодому человеку, который защищает девушку. Другой мужчина пытается его успокоить. Снова возникает потасовка, участники которой падают на землю. Их разнимают, но нападавший продолжает выкрикивать оскорбления и угрозы. Другие присутствующие пытаются разнять участников конфликта.

Человек, который снимает видео, сказал другому присутствующему: "Иди разними их, ты не представляешь, что будет".

"Да вот везде камеры, вот камера прямо сюда направлена", – ответил тот.

Оператор далее навел объектив на жильца соседней многоэтажки, который наблюдал за происходящим с балкона.

После этого на ветерана СВО начал нападать другой присутствующий, его также начали призывать не делать этого.

Этот пост в паблике "Это Ростов. Новости" на 09.40 мск 28 апреля набрал около 68 тысячи просмотров и 151 комментарий. Большая часть их авторов осудила напавших на ветерана СВО и его супругу.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля три участника массовой драки в Невинномысске принесли извинения участнику военной операции на Украине, которого они избили в одном из баров, и "всему городу". Нападавшие арестованы, расследуется дело о хулиганстве, отчиталось следствие.

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