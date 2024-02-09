Три участника массовой драки в Невинномысске принесли извинения участнику военной операции на Украине. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/bloknot_stavropol/18838

09 февраля 2024, 17:13

Жители Ставрополья извинились за избиение участника СВО

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Три участника массовой драки в Невинномысске принесли извинения участнику военной операции на Украине, которого они избили в одном из баров, и "всему городу". Нападавшие арестованы, расследуется дело о хулиганстве, отчиталось следствие.

Ночью 4 февраля в баре Невинномысска "Текила" группа людей избила участника военной операции на Украине Боец на костылях со своим другом вышла покурить на улицу, а этот момент за стол сели другие отдыхающие и начали есть их еду и отказались покинуть стол. Ситуация закончилась дракой, сообщил сегодня Telegram-канал Shot.

К сообщению приложена видеозапись из бара, на которой в драке участвуют не менее пяти человек, в том числе бьют лежащего на полу. Еще несколько человек пытаются разнять их. 

Участники инцидента принесли извинения, видеозапись которых приложена сообщению. "Устроили драку в клубе, где мы с друзьями побили двух русских ребят, одного из них - участника СВО. Я раскаиваюсь в том что сделал, приношу свои извинения. Извините меня, пожалуйста, готов понести наказание", - говорит молодой человек на видеозаписи.

"Я раскаиваюсь в содеянном и приношу свои извинения перед всем многонациональным народом. Готов понести наказание", - говорит второй молодой человек.

"Я извиняюсь очень сильно перед ним за то, что я ему чем-то повредил, что сделал. Хочу помочь ему. Извиняюсь перед всем городом", - заявил третий молодой человек

Следком Ставропольского края сообщил о начале расследования по делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). "В одном из заведений общественного питания в Невинномысске между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого были причинены телесные повреждения нескольким местным жителям, среди которых был участник СВО. В настоящее время трое нападавших задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства. Таже следствие добавило, что устанавливается причастность к совершению преступления "иных лиц".

"Кавказский узел" также писал, что 29 мая 2022 года было опубликовано видео, на котором уроженец Гудермеса Рамазан Сулейманов попросил прощения за умышленное повреждение знака Z на горе Машук в Пятигорске. Пользователи сети сочли его извинения неискренними. 

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Ставропольский пенсионер избит за знак Z", "Арестованы подозреваемые в осквернении воинского мемориала в Невинномысске", "Подросток со Ставрополья извинился перед Кадыровым за оскорбление".

Автор: "Кавказский узел"

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