03:35, 13 августа 2025

Житель Кубани оштрафован за песню на украинском языке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд на Кубани оштрафовал на тысячу рублей местного жителя Антона Петренко, который на праздновании дня рождения подпевал песне на украинском языке. Петренко извинился перед согражданами, заявив, что никого не хотел обидеть.

Славянский районный суд Краснодарского края оштрафовал 39-летнего жителя хутора Бараниковский Антона Петренко за песню на украинском языке.

По данным суда, Петренко был задержан сотрудникам правоохранительных органов за то, что, отмечая день рождения, подпевал песне на украинском языке, где украинцы называли "непокоренным народом", который ничего не простит и никогда не сдастся, пишет 12 августа "ОВД-Инфо"*.

Телеграм-канал "ЧП Краснодар" опубликовал видео, ставшее причиной задержания мужчины. На нем Петренко с неназванной девушкой поют на украинском языке песню, в которой прозвучали упомянутые слова. Они при этом стоят на столе в какой-то беседке, по всей видимости, находятся в состоянии легкого опьянения. При этом сам Петренко подпевает слегка, тогда как его спутница делает это значительно активнее. О каких-то санкциях в отношении ее неизвестно.

Суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП РФ) и оштрафовал на тысячу рублей. 

Петренко уже успел записать видео с извинениями. Оно опубликовано тем же телеграм-каналом "ЧП Краснодар". Он попросил прощения у жителей района и хутора за то, "что пел песни про Украину". По его словам, они отмечали день рождения, а пели "просто песни, которые играли в колонке, пели все подряд". Петренко признался, что "ничего такого мы не собирались делать, никого обидеть не хотели".

По данным УМВД по Краснодарскому краю, Петренко проверятся также по статье о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП РФ).

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 августа суд в Горячем Ключе оштрафовал жительницу Краснодарского края Маргариту Реутт по статье о дискредитации армии из-за злорадного комментария во время атаки дронов на станцию Лихая в Ростовской области. 

Автор: "Кавказский узел"

